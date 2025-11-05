    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    Barclays ist bullish

    981 Aufrufe 981 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aixtron-Aktie hebt ab: Kommt der KI-Boom jetzt auch an den Niederrhein?

    Die Aktie des Halbleiterzulieferers Aixtron gehört am Mittwoch zu den gefragtesten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Ein positiver Analystenbericht lässt die Aktie auf den höchsten Stand seit über einem Jahr steigen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron-Aktie steigt über 7% auf 16,70 Euro.
    • Barclays hebt Kursziel auf 20 Euro, stuft auf Overweight.
    • AI Power könnte 2028 bis zu 150 Mio. Euro Umsatz bringen.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Barclays ist bullish - Aixtron-Aktie hebt ab: Kommt der KI-Boom jetzt auch an den Niederrhein?
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Barclays hat die Aktie des deutschen Anlagenbauers Aixtron auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 12 auf 20 Euro angehoben. Die Analysten um Rohan Bahl sehen in der aufkommenden Nachfrage nach Gallium-Nitrid-(GaN)- und Siliziumkarbid-(SiC)-Technologien einen massiven Wachstumstreiber – insbesondere durch die steigende Leistungsaufnahme in KI-Rechenzentren.

    Die Aixtron-Aktie reagiert am Mittwoch sofort auf die bullishe Einschätzung und steigt mehr als 7 Prozent auf 16,70 Euro zu auf den höchsten Stand seit über einem Jahr.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aixtron SE!
    Short
    17,67€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 14,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    15,37€
    Basispreis
    1,39
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut dem Barclays-Analysten könnte Aixtron allein durch den Bereich "AI Power" ab 2028 jährliche Umsätze von rund 100 Millionen Euro erzielen, im bullishen Szenario sogar bis zu 150 Millionen Euro. Damit rücke das Unternehmen in eine Schlüsselrolle beim Aufbau der nächsten Generation energiehungriger Datenzentren.

    AIXTRON

    +7,20 %
    +21,92 %
    +5,74 %
    +13,13 %
    +8,30 %
    -38,35 %
    +62,56 %
    +155,65 %
    +173,03 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ

    Während der SiC-Markt zuletzt durch Überkapazitäten und Preisdruck belastet war, sieht Barclays die Erwartungen nun als "de-risked". Der Anteil von Siliziumkarbid am Umsatz dürfte 2026 nur noch 4 Prozent betragen, langfristig aber wieder auf etwa 10 Prozent steigen. Die Analysten verweisen darauf, dass fallende Preise mittelfristig die Absatzmengen stützen könnten.

    Nach einer Schwächephase erwartet Barclays ab 2027 eine deutliche Erholung: Der Gewinn je Aktie soll von 0,68 auf 1,03 Euro steigen, was einer Neubewertung der Aktie Raum gebe.

    Mit Blick auf die Risiken warnt Barclays vor einer möglichen Marktanteilsgefahr durch chinesische Wettbewerber und einer geringeren Ausbaudynamik bei KI-Rechenzentren. Dennoch sehen die Analysten Aixtron als "sauberen Hebel" auf die strukturelle Nachfrage nach Hochleistungs-Halbleitern – mit klarem Aufwärtspotenzial.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,85 % und einem Kurs von 16,70EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,43, was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Barclays ist bullish Aixtron-Aktie hebt ab: Kommt der KI-Boom jetzt auch an den Niederrhein? Die Aktie des Halbleiterzulieferers Aixtron gehört am Mittwoch zu den gefragtesten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Ein positiver Analystenbericht lässt die Aktie auf den höchsten Stand seit über einem Jahr steigen.