Aixtron-Aktie hebt ab: Kommt der KI-Boom jetzt auch an den Niederrhein?

Die Aixtron-Aktie reagiert am Mittwoch sofort auf die bullishe Einschätzung und steigt mehr als 7 Prozent auf 16,70 Euro zu auf den höchsten Stand seit über einem Jahr.

Barclays hat die Aktie des deutschen Anlagenbauers Aixtron auf Overweight hochgestuft und das Kursziel deutlich von 12 auf 20 Euro angehoben. Die Analysten um Rohan Bahl sehen in der aufkommenden Nachfrage nach Gallium-Nitrid-(GaN)- und Siliziumkarbid-(SiC)-Technologien einen massiven Wachstumstreiber – insbesondere durch die steigende Leistungsaufnahme in KI-Rechenzentren.

Laut dem Barclays-Analysten könnte Aixtron allein durch den Bereich "AI Power" ab 2028 jährliche Umsätze von rund 100 Millionen Euro erzielen, im bullishen Szenario sogar bis zu 150 Millionen Euro. Damit rücke das Unternehmen in eine Schlüsselrolle beim Aufbau der nächsten Generation energiehungriger Datenzentren.

Während der SiC-Markt zuletzt durch Überkapazitäten und Preisdruck belastet war, sieht Barclays die Erwartungen nun als "de-risked". Der Anteil von Siliziumkarbid am Umsatz dürfte 2026 nur noch 4 Prozent betragen, langfristig aber wieder auf etwa 10 Prozent steigen. Die Analysten verweisen darauf, dass fallende Preise mittelfristig die Absatzmengen stützen könnten.

Nach einer Schwächephase erwartet Barclays ab 2027 eine deutliche Erholung: Der Gewinn je Aktie soll von 0,68 auf 1,03 Euro steigen, was einer Neubewertung der Aktie Raum gebe.

Mit Blick auf die Risiken warnt Barclays vor einer möglichen Marktanteilsgefahr durch chinesische Wettbewerber und einer geringeren Ausbaudynamik bei KI-Rechenzentren. Dennoch sehen die Analysten Aixtron als "sauberen Hebel" auf die strukturelle Nachfrage nach Hochleistungs-Halbleitern – mit klarem Aufwärtspotenzial.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,85 % und einem Kurs von 16,70EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 17,43 € , was eine Steigerung von +4,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Platzt die Alles‑Blase? Jetzt Report kostenlos herunterladen!