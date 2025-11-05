Kingman Minerals bereitet sich angesichts der rekordhohen Goldpreise auf Bohrungen auf seinem hochgradigen Projekt Mohave vor

Vancouver, British Columbia – 5.11.2025 / IRW-Press / Kingman Minerals Ltd. (TSXV: KGS) (OTCQB: KGSSF) (Frankfurt: 47A)(„Kingman“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Aktionäre über die bisherigen bedeutenden Fortschritte auf seinem Vorzeigeprojekt Mohave in Mohave County (Arizona), dem Standort der historischen Mine Rosebud, zu informieren. Angesichts der aktuellen Stärke des Goldmarktes ist das Projekt Mohave nach Einschätzung von Kingman für eine kurzfristige Wertschöpfung außerordentlich gut positioniert.

Historisches Revier mit hochgradigen Vorkommen und bedeutendem Potenzial

Das Projekt Mohave erstreckt sich über 72 Erzgangschürfrechte (Lode Claims) (1.467 Acres oder 594 Hektar) und schließt die historische Mine Rosebud ein. Die untertägigen Abbaustätten umfassen Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.300 Fuß. Historische Daten (nicht mit NI 43-101 konform) legen das Potenzial für die Auffindung von bis zu 664.000 Unzen Gold und 2,6 Millionen Unzen Silber in mehreren parallelen Erzgangstrukturen nahe.1

Das Hauptaugenmerk von Kingman ist darauf gerichtet, diese historische Werte zu replizieren und zu bestätigen. Anschließend werden eine Erweiterung und eine Aufwertung im Einklang mit modernen Explorationsstandards ins Auge gefasst.

Moderne Arbeitsprogramme & hochgradige Ergebnisse von Probenahmen

Kingman hat bislang Arbeiten in mehreren Phasen absolviert, wozu auch zwei untertägige Erkundungsprogramme und zwei Bohrphasen zählten. Bei den Bohrungen konnten hochgradige Gold- und Silberabschnitte in der Tiefe bestätigt werden. Untertägige Probenahmen aus mineralisierten Erzgängen lieferten hervorragende Ergebnisse wie 688 g/t Au und 468 g/t Ag auf 0,18 m sowie 252 g/t Au und 341 g/t Ag auf 0,46 m.

- Untertägige Phase-1-Erkundungen & -Probenahmen

Es wurden der Zugang zu historischen Abbaustätten bestätigt und hochgradige Schlitz- und Splitterproben entnommen. Besonders beachtenswert waren die Ergebnisse einer Probe aus der 100-Fuß-Sohle der Mine Rosebud: **252 g/t Au und 341 g/t Ag auf 0,46 m**. 2

- Untertägige Phase-2-Erkundungen & -Probenahmen

Die Probenahmen auf der 100-Fuß- und der 200-Fuß-Sohle wurden erweitert, Schutt wurde beseitigt und auf tieferen Sohlen abgelagert, die Proben wurden zur Analyse an eine Einrichtung von ALS Laboratories überstellt (Methode ME-GRA21). 3

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Probe Sohle Mächtigkeit (m) Au (g/t) Ag (g/t) RB200-11 100 Fuß, N-Strosse 0,18 m **688 g/t** **468 g/t** RB200-10 100 Fuß, N-Strosse 0,15 m 109 g/t 164 g/t RB200-13 100 Fuß, N-Strosse 0,28 m 70,5 g/t 93 g/t RB200-4 100 Fuß 0,25 m 2,88 g/t 133 g/t

Diese Werte bestätigen das Vorkommen von Erzgängen mit sehr hohen Gehalten (Bonanza) und untermauern somit die hohen Gehalte, die in der Vergangenheit ermittelt wurden. Auch zeigen sie das Potenzial für eine vertikale und laterale Kontinuität.3

Die starken Analyseergebnisse von mehreren Standorten legen den Grundstein für die Bestätigung, Erweiterung und Abgrenzung der Ressource.

Nachdem sich der Goldpreis nahe oder auf einem Rekordniveau befindet und viele Analysten eine weitere Aufwärtsentwicklung prognostizieren, finden Projekte mit nachgewiesenem Potenzial für hochgradige Vorkommen in stabilen Rechtsgebieten zunehmend Beachtung bei Anlegern. Der Standort des Projekts Mohave in Arizona, der sich durch eine gute Infrastruktur und ein günstiges Umfeld für den Bergbau auszeichnet, stärkt das Erschließungsprofil weiter.

Kingman wird mit umfassenden Explorationsarbeiten fortfahren, um die in der Vergangenheit identifizierten hochgradigen Vorkommen in naher Zukunft in eine NI 43-101-konforme Ressource umzuwandeln. Die hohen Gehalte, die in beiden Phasen ermittelt wurde, bieten zusammen mit der auf Grundlage von 3D-Vermessungen modellierten Kontinuität mehrere Möglichkeiten für eine Wertschöpfung – sei es durch die Erweiterung der bekannten Erzgänge, die Identifizierung paralleler Strukturen oder die Erprobung von Ausdehnungen im Einfallen.

„Wir freuen uns darauf, unsere Arbeiten bei Mohave voranzubringen und für Klarheit in einem Revier mit wahrhaft außergewöhnlichem Gehaltspotenzial zu sorgen“, so Simon Studer, Interims-CEO von Kingman Minerals Ltd. „Unsere untertägigen Probenahmen haben bereits an mehreren Standorten Zonen mit Bonanza-Gehalten bestätigt und wir sind auf Grundlage der aktualisierten Kartierungen und digitalen Modelle zuversichtlich, dass wir diese Erzgänge bei Bohrungen ins Visier nehmen können. Angesichts der positiven Entwicklung der Goldmärkte wollen wir Bohrungen absolvieren, um dieses Potenzial in einen Mehrwert für unsere Aktionäre umzuwandeln.“

FACHINFORMATIONEN

Die Fachinformationen auf dieser Webseite wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen regulatorischen Anforderungen, die in der Vorschrift National Instrument 43-101 dargelegt sind, erstellt und im Auftrag des Unternehmens von Bradley C. Peek, MSc., CPG, dem qualifizierten Sachverständigen von Kingman Minerals Ltd., geprüft.

ÜBER

Kingman Minerals Ltd. (TSX-V: KGS) ist ein börsennotiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Edelmetallvorkommen in Nordamerika gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist die historische Mine Rosebud in den Music Mountains in Mohave County (Arizona), die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. In den 1880er-Jahren wurden in diesem Gebiet hochgradige Gold- und Silbergänge entdeckt und hauptsächlich in den späten 1920er- und 1930er-Jahren abgebaut. Die Untertageerschließung im Konzessionsgebiet Rosebud umfasste einen 400-Fuß-Schacht sowie Stollen, Aufbrüche und Querstrecken auf rund 2.500 Fuß. Nach Ansicht des Unternehmens sind Bohrungen und Probenahmen entlang der Erweiterungen bestehender und zusätzlicher Erzgangstrukturen im Streichen und in der Tiefe von entscheidender Bedeutung, um das gesamte Potenzial des Gebiets zu erschließen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Simon Studer, Interims-CEO & Direktor

(604) 685-7720

info@kingmanminerals.com

www.kingmanminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen.

Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Kingman die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Kingman jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

