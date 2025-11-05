    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKontron AktievorwärtsNachrichten zu Kontron

    Kontron an SDax-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kontron überzeugt Anleger mit starken Auftragsdaten.
    • Aktien steigen um 3,5 % auf 21,92 Euro im SDax.
    • Analysten empfehlen Kauf, Kursziel bei 27 Euro.
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat die Anleger am Mittwoch mit Auftragsdaten überzeugt. Die Aktien belegten dank eines Kursanstiegs um zuletzt noch 3,5 Prozent auf 21,92 Euro den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax . Die chartechnische Unterstützung bei 21 Euro hielt erneut

    Der Auftragsbestand per Ende September belegt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahreswechsel. Zudem bestätigte Kontron die Ende Oktober vorgelegten Eckdaten für das dritte Quartal und die damals angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen hatte die Umsatzplanung leicht gesenkt, aber am Gewinnziel festgehalten.

    Dies untermauere den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität und die schnell wachsenden, gewinnträchtigen Segmente wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung, lobte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Er rät weiter zum Kauf der Aktie, für die er mit dem beibehaltenen Kursziel von 27 Euro rund 23 Prozent Luft nach oben sieht./gl/mis

    Kontron

    +3,30 %
    +0,65 %
    -17,62 %
    -20,45 %
    +41,55 %
    +49,45 %
    +19,89 %
    +345,86 %
    +75,13 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie

    Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 16.092 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,62 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..

    Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,29 %/+27,85 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kontron. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    2 im Artikel enthaltene Werte
