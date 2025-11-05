AKTIE IM FOKUS
Kontron an SDax-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus
- Kontron überzeugt Anleger mit starken Auftragsdaten.
- Aktien steigen um 3,5 % auf 21,92 Euro im SDax.
- Analysten empfehlen Kauf, Kursziel bei 27 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat die Anleger am Mittwoch mit Auftragsdaten überzeugt. Die Aktien belegten dank eines Kursanstiegs um zuletzt noch 3,5 Prozent auf 21,92 Euro den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDax . Die chartechnische Unterstützung bei 21 Euro hielt erneut
Der Auftragsbestand per Ende September belegt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahreswechsel. Zudem bestätigte Kontron die Ende Oktober vorgelegten Eckdaten für das dritte Quartal und die damals angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen hatte die Umsatzplanung leicht gesenkt, aber am Gewinnziel festgehalten.
Dies untermauere den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität und die schnell wachsenden, gewinnträchtigen Segmente wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung, lobte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Er rät weiter zum Kauf der Aktie, für die er mit dem beibehaltenen Kursziel von 27 Euro rund 23 Prozent Luft nach oben sieht./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 16.092 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,62 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,39 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +23,29 %/+27,85 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kontron - A0X9EJ - AT0000A0E9W5
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kontron. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das sind die Gewinne in 2026:
Der Auftragsbestand zum 30. September 2025 lag bei EUR 2.444 Mio. (31. Dezember
2024: EUR 2.078 Mio.). Die Projekt-Pipeline hat sich per Ende September 2025
auf EUR 7.802 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 6.643 Mio.) erhöht, was das
Wachstumspotenzial von Kontron über das Geschäftsjahr 2025 hinaus
untermauert. Das Book-to-Bill-Ratio lag in den ersten neun Monaten 2025 bei
1,31 (Vj.: 1,19).
Was die Insiderkäufe angeht: die sind rein symbolisch und haben nicht viel mit der Bewertung der Aktie zu tun. Dem Management gehört ein nicht unerheblicher Teil des Unternehmens. Für Hannes Niederhauser sind 100k Taschengeld. Wenn Kontron krass unterbewertet ist (wie zu Zeiten der Shortattacke), legt er ganz andere Summen auf den Tisch. Ich würde da aktuell nicht allzu viel reinlesen.