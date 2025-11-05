    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    93 Prozent der Fitnessstudio-Nebenkostenabrechnungen fehlerhaft

    Falsche Forderungen im Schnitt bei über 6.000 Euro

    Berlin (ots) -

    - Nebenkostenexperten von Mineko analysieren 358 Abrechnungen der Assetklasse
    Fitness: Nahezu jede geprüfte Abrechnung weist Fehler auf
    - Im Schnitt lag die festgestellte Fehlerhöhe bei 6.139 Euro pro Objekt,
    durchschnittliche Fläche: 812 Quadratmeter
    - Pro Quadratmeter summieren sich die fehlerhaften Kosten auf 0,63 Euro
    monatlich

    Kaum eine andere Gewerbeimmobilienklasse ist von fehlerhaften
    Betriebskostenabrechnungen so stark betroffen wie Fitnessstudios: Laut aktueller
    Analyse von Mineko ( http://www.mineko.de ) waren 93 Prozent der geprüften
    Fitness-Abrechnungen fehlerhaft. Im Durchschnitt wurden 6.139 Euro pro
    Abrechnung zu viel berechnet, das entspricht 0,63 Euro pro Quadratmeter und
    Monat.

    Hohe Fehlerquote trotz klarer Abrechnungsrichtlinien

    Die aktuelle Untersuchung bestätigt den seit Jahren hohen Fehlertrend im
    Gewerbebereich: Auch über alle Assetklassen hinweg liegt die Fehlerquote mit 94
    Prozent weiterhin auf Rekordniveau (Vorjahr: 90 Prozent). Besonders auffällig
    ist die steigende Zahl großer Gewerbeflächen, was die absolute Fehlersumme
    weiter erhöht.

    Häufigste Fehler: nicht umlegbare Kosten und falsche Verteilerschlüssel

    Die Fehlerarten unterscheiden sich nur geringfügig zwischen den Assetklassen,
    lassen jedoch auf grundsätzliche systematische Probleme schließen.

    Zu den häufigsten zählen:

    - Nicht umlegbare Kostenpositionen (84 %)
    - Fehlerhafte Verteilerschlüssel (48 %)
    - Belegefehler (36 %)
    - Kalkulationsfehler (22 %)
    - Formelle Fehler wie falsche Abrechnungszeiträume oder Fristverstöße (27 %
    kombiniert)

    Beispiel aus der Praxis: Gutschrift über 70.000 Euro nach Korrektur

    Insgesamt deckte Mineko bei der Prüfung der Fitness-Abrechnungen 82.451 Fehler
    auf. In einem besonders auffälligen Fall führte die Analyse zu einer
    Korrekturgutschrift über 70.125 Euro, nachdem der Vermieter fehlerhafte
    Positionen berichtigt hatte.

    Mineko als Partner für Gewerbemieter

    Mineko unterstützt deutschlandweit Unternehmen dabei, Nebenkostenabrechnungen
    rechtssicher zu prüfen und Überzahlungen zu vermeiden. Kunden laden ihre
    Abrechnungen online hoch und erhalten in kurzer Zeit eine fundierte Auswertung
    mit klaren Handlungsempfehlungen.

    "Unsere Expertinnen und Experten decken KI-unterstützt immer häufiger
    systematische Fehler auf, gerade bei komplexen Gewerbeflächen wie
    Fitnessstudios. Seit 2024 können wir dank erweiterter Belegeinsicht zusätzliche
    Fehlerarten identifizieren und so noch präziser prüfen. Für Betreiber kann das
    Einsparpotenzial erheblich sein, und die Korrektur kann oft über die
    Wirtschaftlichkeit einer Filiale entscheiden" , sagt Chris Möller, Gründer und
    Geschäftsführer von Mineko.

    Alle weiteren Ergebnisse zur Untersuchung finden Sie hier:
    https://www.mineko.de/ratgeber-gewerbe/betriebskosten-fitnessstudio-2025

    Pressekontakt:

    Klaas Geller | mailto:klaas.geller@tonka-communications.de | 017674717519
    Julia Fiechtner| mailto:julia.fiechtner@tonka-pr.com | +49 (0) 30 403668109

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/113758/6151775
    OTS: Mineko




