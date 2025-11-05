Falsche Forderungen im Schnitt bei über 6.000 Euro

Berlin (ots) -



- Nebenkostenexperten von Mineko analysieren 358 Abrechnungen der Assetklasse

Fitness: Nahezu jede geprüfte Abrechnung weist Fehler auf

- Im Schnitt lag die festgestellte Fehlerhöhe bei 6.139 Euro pro Objekt,

durchschnittliche Fläche: 812 Quadratmeter

- Pro Quadratmeter summieren sich die fehlerhaften Kosten auf 0,63 Euro

monatlich



Kaum eine andere Gewerbeimmobilienklasse ist von fehlerhaften

Betriebskostenabrechnungen so stark betroffen wie Fitnessstudios: Laut aktueller

Analyse von Mineko ( http://www.mineko.de ) waren 93 Prozent der geprüften

Fitness-Abrechnungen fehlerhaft. Im Durchschnitt wurden 6.139 Euro pro

Abrechnung zu viel berechnet, das entspricht 0,63 Euro pro Quadratmeter und

Monat.





Hohe Fehlerquote trotz klarer Abrechnungsrichtlinien



Die aktuelle Untersuchung bestätigt den seit Jahren hohen Fehlertrend im

Gewerbebereich: Auch über alle Assetklassen hinweg liegt die Fehlerquote mit 94

Prozent weiterhin auf Rekordniveau (Vorjahr: 90 Prozent). Besonders auffällig

ist die steigende Zahl großer Gewerbeflächen, was die absolute Fehlersumme

weiter erhöht.



Häufigste Fehler: nicht umlegbare Kosten und falsche Verteilerschlüssel



Die Fehlerarten unterscheiden sich nur geringfügig zwischen den Assetklassen,

lassen jedoch auf grundsätzliche systematische Probleme schließen.



Zu den häufigsten zählen:



- Nicht umlegbare Kostenpositionen (84 %)

- Fehlerhafte Verteilerschlüssel (48 %)

- Belegefehler (36 %)

- Kalkulationsfehler (22 %)

- Formelle Fehler wie falsche Abrechnungszeiträume oder Fristverstöße (27 %

kombiniert)



Beispiel aus der Praxis: Gutschrift über 70.000 Euro nach Korrektur



Insgesamt deckte Mineko bei der Prüfung der Fitness-Abrechnungen 82.451 Fehler

auf. In einem besonders auffälligen Fall führte die Analyse zu einer

Korrekturgutschrift über 70.125 Euro, nachdem der Vermieter fehlerhafte

Positionen berichtigt hatte.



Mineko als Partner für Gewerbemieter



Mineko unterstützt deutschlandweit Unternehmen dabei, Nebenkostenabrechnungen

rechtssicher zu prüfen und Überzahlungen zu vermeiden. Kunden laden ihre

Abrechnungen online hoch und erhalten in kurzer Zeit eine fundierte Auswertung

mit klaren Handlungsempfehlungen.



"Unsere Expertinnen und Experten decken KI-unterstützt immer häufiger

systematische Fehler auf, gerade bei komplexen Gewerbeflächen wie

Fitnessstudios. Seit 2024 können wir dank erweiterter Belegeinsicht zusätzliche

Fehlerarten identifizieren und so noch präziser prüfen. Für Betreiber kann das

Einsparpotenzial erheblich sein, und die Korrektur kann oft über die

Wirtschaftlichkeit einer Filiale entscheiden" , sagt Chris Möller, Gründer und

Geschäftsführer von Mineko.



Alle weiteren Ergebnisse zur Untersuchung finden Sie hier:

https://www.mineko.de/ratgeber-gewerbe/betriebskosten-fitnessstudio-2025



