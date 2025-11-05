93 Prozent der Fitnessstudio-Nebenkostenabrechnungen fehlerhaft
Falsche Forderungen im Schnitt bei über 6.000 Euro
- Nebenkostenexperten von Mineko analysieren 358 Abrechnungen der Assetklasse
Fitness: Nahezu jede geprüfte Abrechnung weist Fehler auf
- Im Schnitt lag die festgestellte Fehlerhöhe bei 6.139 Euro pro Objekt,
durchschnittliche Fläche: 812 Quadratmeter
- Pro Quadratmeter summieren sich die fehlerhaften Kosten auf 0,63 Euro
monatlich
Kaum eine andere Gewerbeimmobilienklasse ist von fehlerhaften
Betriebskostenabrechnungen so stark betroffen wie Fitnessstudios: Laut aktueller
Analyse von Mineko ( http://www.mineko.de ) waren 93 Prozent der geprüften
Fitness-Abrechnungen fehlerhaft. Im Durchschnitt wurden 6.139 Euro pro
Abrechnung zu viel berechnet, das entspricht 0,63 Euro pro Quadratmeter und
Monat.
Hohe Fehlerquote trotz klarer Abrechnungsrichtlinien
Die aktuelle Untersuchung bestätigt den seit Jahren hohen Fehlertrend im
Gewerbebereich: Auch über alle Assetklassen hinweg liegt die Fehlerquote mit 94
Prozent weiterhin auf Rekordniveau (Vorjahr: 90 Prozent). Besonders auffällig
ist die steigende Zahl großer Gewerbeflächen, was die absolute Fehlersumme
weiter erhöht.
Häufigste Fehler: nicht umlegbare Kosten und falsche Verteilerschlüssel
Die Fehlerarten unterscheiden sich nur geringfügig zwischen den Assetklassen,
lassen jedoch auf grundsätzliche systematische Probleme schließen.
Zu den häufigsten zählen:
- Nicht umlegbare Kostenpositionen (84 %)
- Fehlerhafte Verteilerschlüssel (48 %)
- Belegefehler (36 %)
- Kalkulationsfehler (22 %)
- Formelle Fehler wie falsche Abrechnungszeiträume oder Fristverstöße (27 %
kombiniert)
Beispiel aus der Praxis: Gutschrift über 70.000 Euro nach Korrektur
Insgesamt deckte Mineko bei der Prüfung der Fitness-Abrechnungen 82.451 Fehler
auf. In einem besonders auffälligen Fall führte die Analyse zu einer
Korrekturgutschrift über 70.125 Euro, nachdem der Vermieter fehlerhafte
Positionen berichtigt hatte.
Mineko als Partner für Gewerbemieter
Mineko unterstützt deutschlandweit Unternehmen dabei, Nebenkostenabrechnungen
rechtssicher zu prüfen und Überzahlungen zu vermeiden. Kunden laden ihre
Abrechnungen online hoch und erhalten in kurzer Zeit eine fundierte Auswertung
mit klaren Handlungsempfehlungen.
"Unsere Expertinnen und Experten decken KI-unterstützt immer häufiger
systematische Fehler auf, gerade bei komplexen Gewerbeflächen wie
Fitnessstudios. Seit 2024 können wir dank erweiterter Belegeinsicht zusätzliche
Fehlerarten identifizieren und so noch präziser prüfen. Für Betreiber kann das
Einsparpotenzial erheblich sein, und die Korrektur kann oft über die
Wirtschaftlichkeit einer Filiale entscheiden" , sagt Chris Möller, Gründer und
Geschäftsführer von Mineko.
Alle weiteren Ergebnisse zur Untersuchung finden Sie hier:
https://www.mineko.de/ratgeber-gewerbe/betriebskosten-fitnessstudio-2025
