    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia
    201 Aufrufe 201 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Vonovia auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu./rob/ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Boissier
    Analysiertes Unternehmen: Vonovia
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,00, was eine Steigerung von +44,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Vonovia auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der …