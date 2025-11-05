UBS stuft Vonovia auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Charles Boissier am Mittwochmorgen. Der Immobilienkonzern bewege sich auf rund 5 Prozent Wachstum der Mieteinnahmen zu./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 25,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Charles Boissier
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 37
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
