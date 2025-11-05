DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 24,63EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:21 Uhr) gehandelt.
