    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal sei solide gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Falko Friedrichs
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener Wert
