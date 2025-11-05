JPMORGAN stuft Ahold Delhaize auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,89 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des Handelskonzerns seien dank des Wachstums in den USA solide gewesen, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Die Anleger dürften dies zunächst begrüßen, wobei der Schwung dann wieder nachlassen könnte. Er verwies darauf, dass das Unternehmen in den USA von Einmaleffekten profitiert habe, ohne die das Ergebnis unter den Erwartungen gelegen hätte./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Borja Olcese

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 24,89

Kursziel alt: 24,89

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



