DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Autozulieferers laufe im asiatisch-pazifischen Raum gut, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für Bauchschmerzen sorge dagegen die EMEA-Region mit Europa, Nahem Osten und Afrika./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nikita Papaccio

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 12

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

