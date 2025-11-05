    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Norma Group auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Hold" belassen. Das Geschäft des Autozulieferers laufe im asiatisch-pazifischen Raum gut, schrieb Nikita Papaccio in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Für Bauchschmerzen sorge dagegen die EMEA-Region mit Europa, Nahem Osten und Afrika./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Nikita Papaccio
    Analysiertes Unternehmen: Norma Group
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 12
    Kursziel alt: 12
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



