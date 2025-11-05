    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    UBS stuft Nordea auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea anlässlich des Kapitalmarkttags in London mit einem Kursziel von 173 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die ausgegebenen Ziele ließen Spielraum für seine Schätzungen und den Marktkonsens, schrieb Johan Ekblom am Mittwochmorgen./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,89 % und einem Kurs von 14,27EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Johan Ekblom
    Analysiertes Unternehmen: Nordea
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



