UBS stuft BMW auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel lobte am Mittwochmorgen solide Kostensenkungen. Dem stehe die widrige Preisentwicklung entgegen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 80,82EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Patrick Hummel
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
