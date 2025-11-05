    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Baltic Business Angels Schleswig-Holstein melden Rekordquartal

    Kiel (ots) - Der Verein Schleswig-Holsteiner Privatinvestoren in Startups Baltic
    Business Angels (BBASH), Kiel, meldet für das zurückliegende Quartal einen
    doppelten Rekord: Sowohl hinsichtlich der Zahl an finanzierten Startups (sieben)
    als auch im Hinblick auf das kumulierte Investitionsvolumen (1,5 Millionen EUR)
    konnte seit Gründung des Vereins im Jahr 2018 noch kein Quartal ähnlich
    erfolgreich abschneiden. "Wir freuen uns sehr, dass die Phase der Zurückhaltung
    nach der Pandemie nun einer neuen Investitionsdynamik weicht", erklärte dazu der
    Chief Commercial Officer des Vereins, die Kieler Wirt.-Ingenieurin Norma Jensen.

    DHDL-Investoren gingen leer aus

    Zwei der sieben neuen Portfoliounternehmen des Kieler Vereins hatten auch ein
    Angebot von Investoren des RTL-TV-Formats "Die Höhle der Löwen" (DHDL) erhalten.
    Die Gründer entschieden sich aufgrund der für sie attraktiveren
    Rahmenbedingungen für den Verein. Die sieben Startups kommen aus sehr
    heterogenen Branchen: Wasseraufbereitung, Transport-Logistik, Digital Health,
    Super Food, Krebs-Früherkennung, Industrial Robotics und Virtual Reality.

    Einzel-Investments und Syndikate mit bis zu 7 Investoren

    Investiert wurde jeweils entweder von den Angels allein oder aber, in der
    Mehrzahl der Fälle, syndiziert von bis zu sieben Angels gemeinsam. Um solche
    syndizierten Investments zu erleichtern, gründete der Verein im Januar des
    laufenden Jahres eine eigene Tochtergesellschaft, die Kieler Baltic Business
    Angels Invest GmbH.

    Alleinstellungsmerkmal: Investitionen im In- und Ausland

    Die Business Angels investierten sowohl in Startups aus ihrer Region als auch in
    Gründungen aus dem restlichen Bundesgebiet und außerdem in zwei aus dem Ausland.
    Dieses "regional agnostische" Investieren ist ein Vorteil, den deutsche Business
    Angel-Netzwerke meist nicht besitzen: Da die Netzwerke ihren Unterhalt in der
    Regel auch aus Fördermitteln ihrer jeweiligen Gebietskörperschaft bestreiten,
    sind sie dann gehalten ausschließlich die jeweils dort ansässigen Startups zu
    sogenannten "Matching Events" einzuladen. Bei diesen regelmäßig stattfindenden
    Veranstaltungen werden Startups ihren möglichen künftigen Investoren
    vorgestellt. "Ein ausschließlich lokales oder regionales Angebot reduziert die
    mögliche Auswahl erheblich", erklärte dazu Jensens Vorstandskollege und
    BBASH-Screening Officer Claas H. Nieraad, der hauptberuflich Investoren und
    selektiv auch StartUps mit Rat begleitet.

    Eine besondere Ironie liege darin, dass die finanzierenden Bundesländer,
    Landkreise oder Kommunen die Mittel, mit denen sie die Angel-Netzwerke vor Ort
    unterstützen, ihrerseits mittelbar oder unmittelbar i.d.R. aus EU-Programmen
    beziehen, ergänzte Julian von Hassell, der 1. Vorsitzende des Vereins. Dabei
    habe die am 27. und 28. Oktober durchgeführte jährlich stattfindende europäische
    Business Angel-Zusammenkunft EAIS, von der er soeben als Referent aus Brüssel
    zurückgekehrt sei, gerade die Kollaboration von Business Angels aus
    unterschiedlichen Ländern zu einem Schwerpunktthema gewählt.

