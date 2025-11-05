Immobilienbau unter Druck
Rückgang bei Genehmigungen und Fertigstellungen
Berlin (ots) -
- Unternehmensberatung Finatycs (https://www.finatycs.de/) analysiert
Destatis-Zahlen nach Baugenehmigungen, Fertigstellungen und Überhängen
- Zwischen 2019 und 2024 sind die Baugenehmigungen in Deutschland um 32,9
Prozent gesunken, die Fertigstellungen sanken um 18,2 Prozent
- Projekte ziehen sich in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und
Mecklenburg-Vorpommern am längsten hin
Der Immobilienbau in Deutschland verliert an Dynamik: Im Vergleich zu 2019
wurden insgesamt 61.289 Immobilien weniger fertiggestellt. Dabei sind viele
genehmigte Projekte in Deutschland noch nicht abgeschlossen. Planungsänderungen,
finanzielle Engpässe und falsche Planung, rechtliche und bürokratische Hürden
sowie technische Probleme: Die Gründe für Bauüberhänge sind vielfältig. Im Jahr
2024 beläuft sich der Bauüberhang in Deutschland auf 529.700 Einheiten, im Jahr
2019 lag die Zahl der offenen Projekte noch bei 524.300. Das geht aus einer
aktuellen Untersuchung der Unternehmensberatung Finatycs (
http://www.finatycs.de ) hervor. Dafür hat das Unternehmen Baudaten des
Statistischen Bundesamts (Destatis) für die Jahre 2024 sowie 2019 ausgewertet.
Bundesweite Tendenz zeigt rückläufige Genehmigungen und Fertigstellungen
Binnen fünf Jahren brachen die Baugenehmigungen von 383.987 (2019) auf 257.573
(2024) ein - ein Rückgang um fast ein Drittel. Bei den Baufertigstellungen zeigt
sich eine ähnliche Entwicklung: 2019 wurden insgesamt 337.479 Immobilienprojekte
fertiggestellt, 2024 lag die Zahl bei 276.190. Das entspricht einem Minus von
18,2 Prozent in fünf Jahren. Der Bauüberhang, also genehmigte, aber noch nicht
fertiggestellte Projekte, stieg im gleichen Zeitraum von 524.293 auf 529.748.
Das entspricht einem Plus von 1,04 Prozent.
Hamburg, Saarland und Berlin weisen größten Rückgang im Bauüberhang auf
Auf Ebene der Bundesländer treten mit Blick auf die offenen Bauprojekte
deutliche Unterschiede auf. Den stärksten Abbau beim Bauüberhang verzeichnet
Hamburg mit einem Minus von stolzen 26,22 Prozent. Hier ist die Zahl der offenen
Bauprojekte im Vergleich zu 2019 um 1.864 gesunken. Auch im Saarland (minus
20,32 Prozent) und in Berlin (minus 16,62 Prozent) hat sich der Überhang im
Vergleich zu 2019 deutlich verringert. Hier ist die Zahl der offenen Projekte um
751 bzw. 2.511 gesunken. In den drei Bundesländern wurden demnach zahlreiche
Projekte fertiggestellt oder zurückgezogen, wodurch der Bauüberhang deutlich
gesunken ist. In Thüringen sank die Zahl gegenüber 2019 um 959 Projekte (minus
