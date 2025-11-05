    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Immobilienbau unter Druck

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rückgang bei Genehmigungen und Fertigstellungen

    Berlin (ots) -

    - Unternehmensberatung Finatycs (https://www.finatycs.de/) analysiert
    Destatis-Zahlen nach Baugenehmigungen, Fertigstellungen und Überhängen
    - Zwischen 2019 und 2024 sind die Baugenehmigungen in Deutschland um 32,9
    Prozent gesunken, die Fertigstellungen sanken um 18,2 Prozent
    - Projekte ziehen sich in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und
    Mecklenburg-Vorpommern am längsten hin

    Der Immobilienbau in Deutschland verliert an Dynamik: Im Vergleich zu 2019
    wurden insgesamt 61.289 Immobilien weniger fertiggestellt. Dabei sind viele
    genehmigte Projekte in Deutschland noch nicht abgeschlossen. Planungsänderungen,
    finanzielle Engpässe und falsche Planung, rechtliche und bürokratische Hürden
    sowie technische Probleme: Die Gründe für Bauüberhänge sind vielfältig. Im Jahr
    2024 beläuft sich der Bauüberhang in Deutschland auf 529.700 Einheiten, im Jahr
    2019 lag die Zahl der offenen Projekte noch bei 524.300. Das geht aus einer
    aktuellen Untersuchung der Unternehmensberatung Finatycs (
    http://www.finatycs.de ) hervor. Dafür hat das Unternehmen Baudaten des
    Statistischen Bundesamts (Destatis) für die Jahre 2024 sowie 2019 ausgewertet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    24,96€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 13,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    28,58€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 12,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bundesweite Tendenz zeigt rückläufige Genehmigungen und Fertigstellungen

    Binnen fünf Jahren brachen die Baugenehmigungen von 383.987 (2019) auf 257.573
    (2024) ein - ein Rückgang um fast ein Drittel. Bei den Baufertigstellungen zeigt
    sich eine ähnliche Entwicklung: 2019 wurden insgesamt 337.479 Immobilienprojekte
    fertiggestellt, 2024 lag die Zahl bei 276.190. Das entspricht einem Minus von
    18,2 Prozent in fünf Jahren. Der Bauüberhang, also genehmigte, aber noch nicht
    fertiggestellte Projekte, stieg im gleichen Zeitraum von 524.293 auf 529.748.
    Das entspricht einem Plus von 1,04 Prozent.

    Hamburg, Saarland und Berlin weisen größten Rückgang im Bauüberhang auf

    Auf Ebene der Bundesländer treten mit Blick auf die offenen Bauprojekte
    deutliche Unterschiede auf. Den stärksten Abbau beim Bauüberhang verzeichnet
    Hamburg mit einem Minus von stolzen 26,22 Prozent. Hier ist die Zahl der offenen
    Bauprojekte im Vergleich zu 2019 um 1.864 gesunken. Auch im Saarland (minus
    20,32 Prozent) und in Berlin (minus 16,62 Prozent) hat sich der Überhang im
    Vergleich zu 2019 deutlich verringert. Hier ist die Zahl der offenen Projekte um
    751 bzw. 2.511 gesunken. In den drei Bundesländern wurden demnach zahlreiche
    Projekte fertiggestellt oder zurückgezogen, wodurch der Bauüberhang deutlich
    gesunken ist. In Thüringen sank die Zahl gegenüber 2019 um 959 Projekte (minus
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Immobilienbau unter Druck Rückgang bei Genehmigungen und Fertigstellungen - Unternehmensberatung Finatycs (https://www.finatycs.de/) analysiert Destatis-Zahlen nach Baugenehmigungen, Fertigstellungen und Überhängen - Zwischen 2019 und 2024 sind die Baugenehmigungen in Deutschland um 32,9 Prozent gesunken, die …