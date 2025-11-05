UBS stuft Auto1 auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 29,92EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,60
Kursziel alt: 34,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Auto1
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34,60
Kursziel alt: 34,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte