    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft Auto1 auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 29,92EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:32 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Auto1
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34,60
    Kursziel alt: 34,60
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 34,60, was eine Steigerung von +23,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft Auto1 auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der …