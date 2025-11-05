UBS stuft Traton auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für das Gesamtjahr seien inzwischen eingepreist, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend. Nun stehe 2026 bei dem Lkw-Bauer im Fokus./ag/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,69 % und einem Kurs von 27,60EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Hemal Bhundia

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

