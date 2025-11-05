    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Josh Brown: Das ist die Korrektur – 20% der Aktien bereits im Bärenmarkt

    Josh Brown erklärte am Dienstag, dass der Aktienmarkt derzeit eine breite Korrektur durchläuft – selbst wenn die großen Börsenindizes dies bislang kaum widerspiegeln. Trotzdem bleibt er optimistisch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Markt durchläuft breite Korrektur, bleibt optimistisch.
    • 20% der S&P 500-Aktien im Bärenmarkt, Schwäche sichtbar.
    • Brown glaubt an Bullenmarkt, Jahresend-Rallye möglich.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Aktienmarkt - Josh Brown: Das ist die Korrektur – 20% der Aktien bereits im Bärenmarkt
    Foto: Midjourney/wallstreet-online

    "Wir erleben im Moment tatsächlich eine marktweite Korrektur", sagt Brown am Dienstag gegenüber CNBC. "Der Grund, warum viele das nicht bemerken, ist, dass sie die Magnificent Seven-Aktien bisher nicht erreicht hat – aber genau das passiert gerade."

    Die Aktienkurse bewegen sich weiterhin nahe ihrer Allzeithochs: Der S&P 500 hatte im vergangenen Monat erstmals die Marke von 6.900 Punkten im Tagesverlauf überschritten und liegt seit Jahresbeginn über 15 Prozent im Plus. 

    Zuerst hat es die Halbleiter-Aktien erwischt: 500 Milliarden US-Dollar wurden über Nacht vernichtet. 

    Brown schaut genau auf den eindrucksvollen Anstieg der Mega-Rallye am Markt. Für ihn verdecke der Hype die zunehmende Schwächen unter der Oberfläche, die auch Anleger zunehmend beunruhigen.

    20 Prozent der Aktien im S&P 500 bereits im Bärenmarkt

    Der CEO von Ritholtz Wealth Management weist darauf hin, dass mehr als 30 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen über 20 Prozent unter ihren 52-Wochen-Höchstständen notieren – was bedeutet, dass diese Aktien sich bereits in einem Bärenmarkt befinden.

    Gleichzeitig, so Brown, notierten am Dienstag 6,5 Prozent der Indexwerte auf neuen 52-Wochen-Tiefs. Diese innere Schwäche des Marktes sei am Dienstag deutlicher geworden, als der S&P 500 um über 1 Prozent nachgab – belastet vor allem durch Rückgänge bei KI-Aktien.

    Trotzdem zeigt sich Brown insgesamt zuversichtlich und glaubt weiter an dn Bullenmarkt. Er betont, dass ein Teil des Übermaßes aus dem Markt weichen müsse, damit dieser sich für eine Jahresend-Rallye neu aufstellen könne.

    "So verhalten sich gesunde Bullenmärkte", sagte Brown. "Sie nehmen etwas von der übermäßigen Euphorie aus dem Markt, setzen neu an – und das ist gut so. Genau das sollte man sich wünschen, wenn man weiterhin positiv bleiben will."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Krischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
