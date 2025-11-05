Aktienmarkt
Josh Brown: Das ist die Korrektur – 20% der Aktien bereits im Bärenmarkt
Josh Brown erklärte am Dienstag, dass der Aktienmarkt derzeit eine breite Korrektur durchläuft – selbst wenn die großen Börsenindizes dies bislang kaum widerspiegeln. Trotzdem bleibt er optimistisch.
- Markt durchläuft breite Korrektur, bleibt optimistisch.
- 20% der S&P 500-Aktien im Bärenmarkt, Schwäche sichtbar.
- Brown glaubt an Bullenmarkt, Jahresend-Rallye möglich.
- Report: Platzt die Alles‑Blase?
"Wir erleben im Moment tatsächlich eine marktweite Korrektur", sagt Brown am Dienstag gegenüber CNBC. "Der Grund, warum viele das nicht bemerken, ist, dass sie die Magnificent Seven-Aktien bisher nicht erreicht hat – aber genau das passiert gerade."
Die Aktienkurse bewegen sich weiterhin nahe ihrer Allzeithochs: Der S&P 500 hatte im vergangenen Monat erstmals die Marke von 6.900 Punkten im Tagesverlauf überschritten und liegt seit Jahresbeginn über 15 Prozent im Plus.
Zuerst hat es die Halbleiter-Aktien erwischt: 500 Milliarden US-Dollar wurden über Nacht vernichtet.
Brown schaut genau auf den eindrucksvollen Anstieg der Mega-Rallye am Markt. Für ihn verdecke der Hype die zunehmende Schwächen unter der Oberfläche, die auch Anleger zunehmend beunruhigen.
20 Prozent der Aktien im S&P 500 bereits im Bärenmarkt
Der CEO von Ritholtz Wealth Management weist darauf hin, dass mehr als 30 Prozent der im S&P 500 gelisteten Unternehmen über 20 Prozent unter ihren 52-Wochen-Höchstständen notieren – was bedeutet, dass diese Aktien sich bereits in einem Bärenmarkt befinden.
Gleichzeitig, so Brown, notierten am Dienstag 6,5 Prozent der Indexwerte auf neuen 52-Wochen-Tiefs. Diese innere Schwäche des Marktes sei am Dienstag deutlicher geworden, als der S&P 500 um über 1 Prozent nachgab – belastet vor allem durch Rückgänge bei KI-Aktien.
Trotzdem zeigt sich Brown insgesamt zuversichtlich und glaubt weiter an dn Bullenmarkt. Er betont, dass ein Teil des Übermaßes aus dem Markt weichen müsse, damit dieser sich für eine Jahresend-Rallye neu aufstellen könne.
"So verhalten sich gesunde Bullenmärkte", sagte Brown. "Sie nehmen etwas von der übermäßigen Euphorie aus dem Markt, setzen neu an – und das ist gut so. Genau das sollte man sich wünschen, wenn man weiterhin positiv bleiben will."
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion