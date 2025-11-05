localsearch erklärt
Mehr Zeit fürs Business dank Marketing-Automation
Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU",
was Marketing-Automation bedeutet, warum es wichtig ist und wie KMU davon
profitieren können.
Marketing wird immer digitaler und komplexer. Unternehmen müssen auf
verschiedenen Kanälen präsent sein, Kundschaft individuell ansprechen und dabei
Zeit und Ressourcen schonen. Genau hier setzt Marketing-Automation an. Sie
hilft, Prozesse zu automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen und
Kundendaten optimal zu nutzen.
Wenn Online-Marketing automatisch läuft
Marketing-Automation beschreibt den Einsatz digitaler Technologien, um
wiederkehrende Marketingaufgaben automatisiert durchzuführen. Dazu zählen etwa
- Terminbestätigungen
- Erinnerungsnachrichten
- Newsletter
- personalisierte Werbekampagnen
Die Automatisierung erlaubt es, verschiedene Kommunikationskanäle miteinander zu
verknüpfen, wie E-Mail, Social Media oder Online-Anzeigen. So entstehen
automatisierte Abläufe, die Kundinnen und Kunden im richtigen Moment ansprechen.
Daten und Auswertungen liefern wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und die
Bedürfnisse der Zielgruppen.
"Gerade für KMU ist Marketing-Automation eine geeignete Option, um
professionelles Online-Marketing zu betreiben, ohne dafür viel Zeit und Personal
zu binden", erklärt das Team von https://www.localsearch.ch/ .
Mit digitalen Lösungen von localsearch zum Erfolg
Für KMU ist Marketing-Automation sehr hilfreich. Es trägt dazu bei, die
Effizienz zu steigern und Kundschaft langfristig zu halten. Automatisierte
Erinnerungen reduzieren beispielsweise Terminausfälle. Datenbasierte Kampagnen
helfen, Angebote passgenau zu platzieren. Auch das Nachfassen nach einem Kauf
oder einer Dienstleistung kann automatisiert erfolgen. Dies steigert
Wiederbuchungen und stärkt Kundentreue.
Der Schweizer Digitalpartner localsearch unterstützt KMU dabei mit Lösungen. Das
All-in-One-Paket digitalONE
(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) automatisiert
Marketingprozesse im Hintergrund, während advertiseONE
(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/advertiseone/) gezielte
Online-Werbung auf den besten Schweizer Werbeplätzen ermöglicht. Für Betriebe
mit Buchungssystemen, wie Restaurants, bietet MyCOCKPIT
(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/) ein einfaches
Termin- und Kundenmanagement. So wird digitales Marketing einfacher, effizienter
und messbar erfolgreicher.
Über localsearch
https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer
Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet
Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,
https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen
auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu
gewinnen.
