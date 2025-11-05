    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsQube Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Qube Holdings

    localsearch erklärt

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Zeit fürs Business dank Marketing-Automation

    Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU",
    was Marketing-Automation bedeutet, warum es wichtig ist und wie KMU davon
    profitieren können.

    Marketing wird immer digitaler und komplexer. Unternehmen müssen auf
    verschiedenen Kanälen präsent sein, Kundschaft individuell ansprechen und dabei
    Zeit und Ressourcen schonen. Genau hier setzt Marketing-Automation an. Sie
    hilft, Prozesse zu automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen und
    Kundendaten optimal zu nutzen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Meta Platforms!
    Long
    587,25€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    668,78€
    Basispreis
    3,70
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Wenn Online-Marketing automatisch läuft

    Marketing-Automation beschreibt den Einsatz digitaler Technologien, um
    wiederkehrende Marketingaufgaben automatisiert durchzuführen. Dazu zählen etwa

    - Terminbestätigungen
    - Erinnerungsnachrichten
    - Newsletter
    - personalisierte Werbekampagnen

    Die Automatisierung erlaubt es, verschiedene Kommunikationskanäle miteinander zu
    verknüpfen, wie E-Mail, Social Media oder Online-Anzeigen. So entstehen
    automatisierte Abläufe, die Kundinnen und Kunden im richtigen Moment ansprechen.
    Daten und Auswertungen liefern wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und die
    Bedürfnisse der Zielgruppen.

    "Gerade für KMU ist Marketing-Automation eine geeignete Option, um
    professionelles Online-Marketing zu betreiben, ohne dafür viel Zeit und Personal
    zu binden", erklärt das Team von https://www.localsearch.ch/ .

    Mit digitalen Lösungen von localsearch zum Erfolg

    Für KMU ist Marketing-Automation sehr hilfreich. Es trägt dazu bei, die
    Effizienz zu steigern und Kundschaft langfristig zu halten. Automatisierte
    Erinnerungen reduzieren beispielsweise Terminausfälle. Datenbasierte Kampagnen
    helfen, Angebote passgenau zu platzieren. Auch das Nachfassen nach einem Kauf
    oder einer Dienstleistung kann automatisiert erfolgen. Dies steigert
    Wiederbuchungen und stärkt Kundentreue.

    Der Schweizer Digitalpartner localsearch unterstützt KMU dabei mit Lösungen. Das
    All-in-One-Paket digitalONE
    (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) automatisiert
    Marketingprozesse im Hintergrund, während advertiseONE
    (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/advertiseone/) gezielte
    Online-Werbung auf den besten Schweizer Werbeplätzen ermöglicht. Für Betriebe
    mit Buchungssystemen, wie Restaurants, bietet MyCOCKPIT
    (https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/) ein einfaches
    Termin- und Kundenmanagement. So wird digitales Marketing einfacher, effizienter
    und messbar erfolgreicher.

    Über localsearch

    https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer
    Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet
    Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,
    https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen
    auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu
    gewinnen.

    Pressekontakt:

    localsearch (Swisscom Directories AG)
    Stefan Wyss, Head of Communications
    T +41 58 262 76 82
    mailto:stefan.wyss@localsearch.ch

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/6151804
    OTS: localsearch


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    localsearch erklärt Mehr Zeit fürs Business dank Marketing-Automation localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU", was Marketing-Automation bedeutet, warum es wichtig ist und wie KMU davon profitieren können. Marketing wird immer digitaler und komplexer. Unternehmen müssen auf verschiedenen Kanälen …