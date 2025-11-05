Mehr Zeit fürs Business dank Marketing-Automation

Zürich (ots) - localsearch erklärt in der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU",

was Marketing-Automation bedeutet, warum es wichtig ist und wie KMU davon

profitieren können.



Marketing wird immer digitaler und komplexer. Unternehmen müssen auf

verschiedenen Kanälen präsent sein, Kundschaft individuell ansprechen und dabei

Zeit und Ressourcen schonen. Genau hier setzt Marketing-Automation an. Sie

hilft, Prozesse zu automatisieren, wiederkehrende Aufgaben zu vereinfachen und

Kundendaten optimal zu nutzen.





Wenn Online-Marketing automatisch läuftMarketing-Automation beschreibt den Einsatz digitaler Technologien, umwiederkehrende Marketingaufgaben automatisiert durchzuführen. Dazu zählen etwa- Terminbestätigungen- Erinnerungsnachrichten- Newsletter- personalisierte WerbekampagnenDie Automatisierung erlaubt es, verschiedene Kommunikationskanäle miteinander zuverknüpfen, wie E-Mail, Social Media oder Online-Anzeigen. So entstehenautomatisierte Abläufe, die Kundinnen und Kunden im richtigen Moment ansprechen.Daten und Auswertungen liefern wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten und dieBedürfnisse der Zielgruppen."Gerade für KMU ist Marketing-Automation eine geeignete Option, umprofessionelles Online-Marketing zu betreiben, ohne dafür viel Zeit und Personalzu binden", erklärt das Team von https://www.localsearch.ch/ .Mit digitalen Lösungen von localsearch zum ErfolgFür KMU ist Marketing-Automation sehr hilfreich. Es trägt dazu bei, dieEffizienz zu steigern und Kundschaft langfristig zu halten. AutomatisierteErinnerungen reduzieren beispielsweise Terminausfälle. Datenbasierte Kampagnenhelfen, Angebote passgenau zu platzieren. Auch das Nachfassen nach einem Kaufoder einer Dienstleistung kann automatisiert erfolgen. Dies steigertWiederbuchungen und stärkt Kundentreue.Der Schweizer Digitalpartner localsearch unterstützt KMU dabei mit Lösungen. DasAll-in-One-Paket digitalONE(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/digitalone/) automatisiertMarketingprozesse im Hintergrund, während advertiseONE(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/advertiseone/) gezielteOnline-Werbung auf den besten Schweizer Werbeplätzen ermöglicht. Für Betriebemit Buchungssystemen, wie Restaurants, bietet MyCOCKPIT(https://www.localsearch.ch/de/unsere-kmu-loesungen/mycockpit/) ein einfachesTermin- und Kundenmanagement. So wird digitales Marketing einfacher, effizienterund messbar erfolgreicher.Über localsearchhttps://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein SchweizerUnternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietetBuchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmenauf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zugewinnen.Pressekontakt:localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82mailto:stefan.wyss@localsearch.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/6151804OTS: localsearch