    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKoninklijke Philips AktievorwärtsNachrichten zu Koninklijke Philips
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 28,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Medizintechnikkonzern sei gut aufgestellt für 2026, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass Philips auf kurze Sicht die Konsenserwartung für 2026 auf Basis der im Februar veröffentlichten Geschäftsjahresergebnisse werde bestätigen können. Zudem verwies er auf den Kapitalmarkttag im selben Monat und sieht auch Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen Geschäftszahlen./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:36 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:36 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 24,69EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Graham Doyle
    Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 29,50
    Kursziel alt: 28
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,50, was eine Steigerung von +20,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft PHILIPS NV auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 28,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Medizintechnikkonzern sei gut aufgestellt für 2026, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in der …