UBS stuft PHILIPS NV auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 28,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der niederländische Medizintechnikkonzern sei gut aufgestellt für 2026, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend in der Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Er geht davon aus, dass Philips auf kurze Sicht die Konsenserwartung für 2026 auf Basis der im Februar veröffentlichten Geschäftsjahresergebnisse werde bestätigen können. Zudem verwies er auf den Kapitalmarkttag im selben Monat und sieht auch Aufwärtspotenzial für die mittelfristigen Geschäftszahlen./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 24,69EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29,50

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



