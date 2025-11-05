Karp kontert Burry: "Ich denke es handelt sich um Marktmanipulation"

"Die beiden Unternehmen, gegen die er Leerverkäufe tätigt, sind diejenigen, die das ganze Geld verdienen, was super seltsam ist", sagte Karp im CNBC-Interview. Die Idee, Chips und aktuelle Trends zu shorten sei "total verrückt". Karp warf Burry vor, "tatsächlich gegen KI zu wetten". "Ich halte dieses Verhalten für ungeheuerlich und werde einen Freudentanz aufführen, wenn sich herausstellt, dass es falsch ist", so Karp weiter.

Palantir-Chef Alex Karp hat den "Big Short"-Investor Michael Burry scharf attackiert, nachdem bekannt wurde, dass dessen Hedgefonds Scion Asset Management zum Ende des dritten Quartals umfangreiche Put-Positionen gegen Palantir und Nvidia hielt. Laut der bei der US-Börsenaufsicht FEC eingereichten 13F-Meldung hatte Burry Optionen mit einem Nominalwert von rund 912 Millionen US-Dollar auf Palantir und 187 Millionen US-Dollar auf Nvidia aufgebaut .

Burry, der durch seine milliardenschwere Wette gegen den US-Immobilienmarkt während der Finanzkrise 2008 berühmt wurde, lehnte eine Stellungnahme ab. Auf X (ehemals Twitter) hatte er wenige Tage zuvor kryptisch gewarnt: "Manchmal sehen wir Blasen. Manchmal kann man etwas dagegen tun. Manchmal ist es die einzige Gewinnstrategie, nicht mitzuspielen."

Die Palantir-Aktie fiel nach Veröffentlichung der Meldung trotz starker Quartalszahlen und angehobener Jahresprognose um rund acht Prozent. Anleger reagierten empfindlich auf die Kombination aus hoher Bewertung und Short-Engagements prominenter Investoren. Palantir war seit Jahresbeginn um 173 Prozent gestiegen und wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 228 bewertet. Auch Nvidia gab rund vier Prozent nach, nachdem die Aktie 2025 bereits um mehr als 50 Prozent zugelegt hatte.

Karp unterstellte Burry, mit seinen Wetten den Markt zu beeinflussen: "Mit Leerverkäufen ist es sehr komplex ... ehrlich gesagt denke ich, dass es sich hier um Marktmanipulation handelt." Er fügte hinzu: "Es ist nicht einmal klar, ob er uns tatsächlich shortet. Wahrscheinlich geht es ihm nur darum, wie er seine Position auflösen kann, ohne dabei wie ein Idiot dazustehen."

Während die KI-Euphorie an den Märkten weiter abkühlt, bleibt Palantir ein Brennpunkt für Debatten über Überbewertungen. Karps Konfrontation mit Burry zeigt, wie emotional aufgeladen der Kampf um die Deutungshoheit im KI-Sektor geworden ist. Unser Aktienexperte Markus Weingran hält Karps Reaktion für übertrieben, wie er heute in der Börsenlounge erläutert hat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion



