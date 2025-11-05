Breites Bündnis aus über 840 Institutionen, Verbänden und Wirtschaft setzt sich gegen Verbot von Ethanol in Alltagsprodukten ein
Frankfurt (ots) - Eine breite Koalition von Unterzeichnern macht Entscheider in
der Europäischen Union (EU) und deren Mitgliedstaaten auf gravierende Folgen
einer möglichen Neueinstufung von Ethanol ("Alkohol") in Desinfektionsmitteln
aufmerksam. Die Neueinstufung würde enorme Probleme für die öffentliche
Gesundheit sowie die Lebensmittelsicherheit verursachen und die produzierenden
Gewerbe in der EU stark behindern. Unterzeichner aus Deutschland sind u. a. die
Uniklinik Köln, die Universitätsmedizin Frankfurt am Main, das
Universitätsklinikum Heidelberg sowie der Präsident des Robert-Koch-Instituts,
Professor Lars Schaade.
Mehr als 840 Unternehmen, Organisationen, Verbände und Einzelpersonen aus über
20 Sektoren fordern gemeinsam Entscheidungsträger auf Ebene der EU und deren
Mitgliedstaaten auf, ein De-facto-Verbot von Desinfektionsmitteln auf
Ethanolbasis zu verhindern. Unterzeichnet haben Institutionen und Firmen aus dem
Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie, Hersteller von
Desinfektionsmitteln, Wasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln, kosmetischen
Mitteln und Arzneimitteln sowie der Bereiche Verkehr, Landwirtschaft und
Energie. Die Stellungnahme steht in englischer Sprache über folgenden Link
bereit: Act now future ethanol based biocidal products - A.I.S.E. (https://aise.
eu/handsupforethanol/act-now-future-ethanol-based-biocidal-products/)
Nicht sachgerechte Einstufung droht
Der Ausschuss für Biozidprodukte der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA)
prüft, ob er in seiner Sitzung am 26. November 2025 eine EU-weite Neueinstufung
von Ethanol in Desinfektionsmitteln als krebserzeugend und reproduktionstoxisch
der Kategorie 1A empfehlen soll. Grundlage für diese Einstufung sind Daten, die
sich nur auf den übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke beziehen. Die Daten
berücksichtigen nicht die Verwendung von Desinfektionsmitteln und anderen
Produkten auf Ethanolbasis, bei der diese Gefährdungen nicht auftreten.
Ethanol: ein Eckpfeiler der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit
Ethanol ist der wesentliche Bestandteil von Hände- und
Flächendesinfektionsmitteln, Antiseptika und vielen anderen Produkten. In dieser
Funktion ist Ethanol unverzichtbar für die öffentliche Gesundheit, den
wirtschaftlichen Wohlstand und die industrielle Resilienz in der gesamten EU.
Keine alternative Substanz kommt an die nachgewiesene Wirksamkeit, Sicherheit
und Verfügbarkeit von Ethanol heran.
Sollte Ethanol als krebserzeugend und reproduktionstoxisch eingestuft werden,
dürften ethanolbasierte Produkte nicht mehr an Privatpersonen abgegeben werden.
Ihre Verfügbarkeit im professionellen Umfeld würde gemäß der
