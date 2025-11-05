    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen
    Breites Bündnis aus über 840 Institutionen, Verbänden und Wirtschaft setzt sich gegen Verbot von Ethanol in Alltagsprodukten ein

    Frankfurt (ots) - Eine breite Koalition von Unterzeichnern macht Entscheider in
    der Europäischen Union (EU) und deren Mitgliedstaaten auf gravierende Folgen
    einer möglichen Neueinstufung von Ethanol ("Alkohol") in Desinfektionsmitteln
    aufmerksam. Die Neueinstufung würde enorme Probleme für die öffentliche
    Gesundheit sowie die Lebensmittelsicherheit verursachen und die produzierenden
    Gewerbe in der EU stark behindern. Unterzeichner aus Deutschland sind u. a. die
    Uniklinik Köln, die Universitätsmedizin Frankfurt am Main, das
    Universitätsklinikum Heidelberg sowie der Präsident des Robert-Koch-Instituts,
    Professor Lars Schaade.

    Mehr als 840 Unternehmen, Organisationen, Verbände und Einzelpersonen aus über
    20 Sektoren fordern gemeinsam Entscheidungsträger auf Ebene der EU und deren
    Mitgliedstaaten auf, ein De-facto-Verbot von Desinfektionsmitteln auf
    Ethanolbasis zu verhindern. Unterzeichnet haben Institutionen und Firmen aus dem
    Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie, Hersteller von
    Desinfektionsmitteln, Wasch-, Pflege- und Reinigungsmitteln, kosmetischen
    Mitteln und Arzneimitteln sowie der Bereiche Verkehr, Landwirtschaft und
    Energie. Die Stellungnahme steht in englischer Sprache über folgenden Link
    bereit: Act now future ethanol based biocidal products - A.I.S.E. (https://aise.
    eu/handsupforethanol/act-now-future-ethanol-based-biocidal-products/)

    Nicht sachgerechte Einstufung droht

    Der Ausschuss für Biozidprodukte der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA)
    prüft, ob er in seiner Sitzung am 26. November 2025 eine EU-weite Neueinstufung
    von Ethanol in Desinfektionsmitteln als krebserzeugend und reproduktionstoxisch
    der Kategorie 1A empfehlen soll. Grundlage für diese Einstufung sind Daten, die
    sich nur auf den übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke beziehen. Die Daten
    berücksichtigen nicht die Verwendung von Desinfektionsmitteln und anderen
    Produkten auf Ethanolbasis, bei der diese Gefährdungen nicht auftreten.

    Ethanol: ein Eckpfeiler der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit

    Ethanol ist der wesentliche Bestandteil von Hände- und
    Flächendesinfektionsmitteln, Antiseptika und vielen anderen Produkten. In dieser
    Funktion ist Ethanol unverzichtbar für die öffentliche Gesundheit, den
    wirtschaftlichen Wohlstand und die industrielle Resilienz in der gesamten EU.
    Keine alternative Substanz kommt an die nachgewiesene Wirksamkeit, Sicherheit
    und Verfügbarkeit von Ethanol heran.

    Sollte Ethanol als krebserzeugend und reproduktionstoxisch eingestuft werden,
    dürften ethanolbasierte Produkte nicht mehr an Privatpersonen abgegeben werden.
    Ihre Verfügbarkeit im professionellen Umfeld würde gemäß der
