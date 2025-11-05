Puma will Aufholjagd starten

Wenige Monate ist es her, daß Arthur Hoeld beim schwächelnden Sportartikelkonzern Puma das Ruder übernommen hat. Jetzt möchten die FrankenPuma auf Zukunftskurs bringen und spätestens 2027 wieder mehr an den Branchenprimus Nike (USA) sowie dem fränkischen Lokalrivalen Adidas heranrücken. Die Nachbarn sind unter der Führung des einstigen Puma-Chefs Björn Gulden enteilt. Der Norweger hatte erst am Vortag exzellente Zahlen vorgelegt. Viele der Probleme, vor allem mit dem wichtigen China-Geschäft, scheinen dort behoben. Das Jahr 2027 soll für Puma die Wende bringen. Dann will der Sportartikelkonzern stärker wachsen als die Branche.

Der frühere Adidas-Manager Arthur Hoeld will Puma zu Wachstum und auf Platz drei der größten Sportartikelunternehmen zurückführen. Mit einer neuen Strategie möchte Puma wieder auf Wachstumskurs kommen. Der Vorstandschef will zunächst die Produktpalette straffen, den Vertrieb neu ausrichten und die Kosten senken. Gleichzeitig möchte Hoeld eine Aura und damit eine „Begehrlichkeit der Marke“ schaffen. Der legendäre Jochen Zeitz wollte mit Puma zur begehrtesten Sportmarke aufsteigen. Das beinhaltet hohe Wachstumsraten und eine steigende Profitabilität. Puma ist zu kommerziell geworden, beklagt Hoeld. Ein mangelhafter Vertrieb führt zu einem großen Produktangebot, das sich im Markt nicht durchsetzen kann. Der Anteil des Großhandels am Umsatz soll von derzeit 70% sinken. In der Branche seien 60% üblich. Sowohl im Großhandel als auch im Direktgeschäft mit Konsumenten, eigene Läden und Onlinehandel will der neue CEO eindämmen.

Zunächst aber strebt Puma an, mit Verkaufsförderungen die hohen Warenwerte bis Ende 2026 auf ein adäquates Niveau zu senken. Er strebt für das Effizienzprogramm einen Stellenabbau von 500 Arbeitsplätzen an. Hoeld möchte das Portfolio optimieren. Für das künftige Wachstum konzentriert sich das Unternehmen auf die Kategorien, Fußball, Laufen und Fitnesstraining. Aber auch Produkte wie Basketball, Golf und Motorsport passen in das Sortiment. Der Umbau des Portfolios kostet Prozente. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 10% auf 1,96 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Nettoverlust von 62 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging auf 29 Millionen Euro zurück. Es enthält Kosten von 10 Millionen für das Effizienzprogramm. Für das Ebit kündigte Hoeld schon im Juli einen Jahresverlust an. Die neue Strategie bringt Puma zurück auf Wachstumskurs.