Aflac Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.11.2025

Die Aflac Aktie notiert aktuell bei 94,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,39 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Aflac bietet Zusatzversicherungen an, die finanzielle Unterstützung bei Gesundheitskosten bieten. Es ist in den USA und Japan stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind MetLife und Prudential. Aflac zeichnet sich durch schnelle Schadensregulierung und hohe Markenbekanntheit aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aflac in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,33 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aflac Aktie damit um +6,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aflac um -1,52 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

Aflac Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,37 % 1 Monat +1,80 % 3 Monate +14,33 % 1 Jahr +1,35 %

Informationen zur Aflac Aktie

Es gibt 535 Mio. Aflac Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,34 Mrd.EUR wert.

Aflac Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aflac Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aflac Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.