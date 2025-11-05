    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAflac AktievorwärtsNachrichten zu Aflac

    Besonders beachtet!

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aflac Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.11.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Aflac Aktie bisher Verluste von -3,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aflac Aktie.

    Besonders beachtet! - Aflac Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.11.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Aflac bietet Zusatzversicherungen an, die finanzielle Unterstützung bei Gesundheitskosten bieten. Es ist in den USA und Japan stark vertreten. Hauptkonkurrenten sind MetLife und Prudential. Aflac zeichnet sich durch schnelle Schadensregulierung und hohe Markenbekanntheit aus.

    Aflac Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Die Aflac Aktie notiert aktuell bei 94,70 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,46 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,39  entspricht. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.244,35€
    Basispreis
    4,51
    Ask
    × 14,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.288,28€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Aflac in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +14,33 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aflac Aktie damit um +6,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Aflac um -1,52 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,38 % geändert.

    Aflac Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,37 %
    1 Monat +1,80 %
    3 Monate +14,33 %
    1 Jahr +1,35 %

    Informationen zur Aflac Aktie

    Es gibt 535 Mio. Aflac Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,34 Mrd.EUR wert.

    Aflac Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Aflac Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aflac Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aflac

    +0,34 %
    +4,14 %
    -1,22 %
    +12,09 %
    -0,91 %
    +40,52 %
    +207,17 %
    +223,22 %
    +1.583,26 %
    ISIN:US0010551028WKN:853081



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Aflac Aktie unter starkem Abgabedruck - 05.11.2025 Am heutigen Handelstag muss die Aflac Aktie bisher Verluste von -3,46 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aflac Aktie.