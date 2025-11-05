UBS stuft Siemens Healthineers auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,08 % und einem Kurs von 45,93EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
