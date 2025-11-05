UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Supriya Subramanian lobte am Mittwochmorgen die starke Profitabilität bei Windkraftanlagen auf Land. Die Jahresziele seien gemessen am Mittelpunkt unverändert./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:20 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,65 % und einem Kurs von 19,95EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Supriya Subramanian

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

