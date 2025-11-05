UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Supriya Subramanian lobte am Mittwochmorgen die starke Profitabilität bei Windkraftanlagen auf Land. Die Jahresziele seien gemessen am Mittelpunkt unverändert./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,65 % und einem Kurs von 19,95EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Supriya Subramanian
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
