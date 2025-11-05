    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVestas Wind Systems Bearer and/or registered AktievorwärtsNachrichten zu Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
    UBS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 160 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Supriya Subramanian lobte am Mittwochmorgen die starke Profitabilität bei Windkraftanlagen auf Land. Die Jahresziele seien gemessen am Mittelpunkt unverändert./rob/ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:20 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,65 % und einem Kurs von 19,95EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Supriya Subramanian
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 160
    Kursziel alt: 160
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 160,00, was eine Steigerung von +7,86% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
