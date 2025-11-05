UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,80 auf 38,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zunehmende Unsicherheit hinsichtlich 2026 dürfte die Anlegerstimmung trüben, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch im Nachgang erwartungsgemäß schwacher Quartalszahlen vom Vortag./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Robert Krankowski

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38,70

Kursziel alt: 40,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



