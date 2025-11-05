    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss
    UBS stuft Hugo Boss auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,80 auf 38,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zunehmende Unsicherheit hinsichtlich 2026 dürfte die Anlegerstimmung trüben, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch im Nachgang erwartungsgemäß schwacher Quartalszahlen vom Vortag./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,65 % und einem Kurs von 37,15EUR auf Tradegate (05. November 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Robert Krankowski
    Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 38,70
    Kursziel alt: 40,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 38,70, was eine Steigerung von +4,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
