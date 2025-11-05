Universal Digital kündigt strategische Partnerschaft mit Crypto.com an

Vancouver, British Columbia – 5. November 2025 / IRW-Press / Universal Digital Inc. („Universal Digital“ oder das „Unternehmen“) (CSE: LFG, OTCQB: LFGMF, FWB: 8R20) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 25. September 2025 eine strategische Partnerschaft mit Crypto.com geschlossen hat. Crypto.com ist eine weltweit anerkannte Kryptowährungsplattform, die für ihr Engagement für Sicherheit, Compliance und Innovation bekannt ist.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Universal Digital die leistungsstarke Plattform von Crypto.com – die sich durch eine Depotinfrastruktur und Over-The-Counter-(OTC)-Dienstleistungen auf institutionellem Niveau auszeichnet - nutzen, um die Verwaltung des Portfolios des Unternehmens an digitalen Assets zu unterstützen. Crypto.com bietet hohe Liquidität, eine wettbewerbsfähige Preisgestaltung und eine diskrete Handelsabwicklung, was die sichere und effiziente Unterstützung der Digital-Asset-Strategie des Unternehmens gewährleistet. Die Partnerschaft erfolgt im Rahmen der Standardvereinbarung von Crypto.com für Konten institutioneller Kunden, die die Depot- und Handelsdienstleistungen für Unternehmenskunden regelt. Crypto.com wird gemäß der Vereinbarung als Dienstleister für Universal Digital tätig und wird das Unternehmen in den Bereichen Verwahrung auf institutionellem Niveau, Handelsabwicklung und Compliance auf Kontoebene unterstützen.

„Wir sehen der Zusammenarbeit mit Crypto.com – einem der angesehensten und vertrauenswürdigsten Namen im Digital-Asset-Bereich – mit Begeisterung entgegen“, so Chris Yeung, CEO von Universal Digital Inc. „Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere Fähigkeit, unsere Assets abzusichern und zugleich das Liquiditätsmanagement durch OTC-Lösungen zu verbessern. Das sollte unserem langfristigen Ziel, nämlich der Wertschöpfung für unsere Aktionäre, zugutekommen.“

„Wir freuen uns, Universal Digital mit der Infrastruktur und der Expertise zu unterstützen, die für einen sicheren und effizienten Handel erforderlich sind“, meint Eric Anziani, President und Chief Operating Officer von Crypto.com. „Diese Partnerschaft reflektiert die zunehmende Umsetzung von Digital-Asset-Strategien durch börsennotierte Unternehmen, und wir sind begeistert, diese Transformation ganz vorne mitzugestalten.“