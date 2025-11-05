    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer
    UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte organische Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags sei in den ersten neun Monaten um 6 Prozent gestiegen, was im Vergleich zum 5-prozentigen Anstieg im ersten Halbjahr 2025 eine Verbesserung sei, schrieb Adam Berlin am Mittwoch. Er verwies zudem auf den neuen geplanten Aktienrückkauf von November an bis Februar 2026./rob/ag/ck

    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Adam Berlin
    Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 117
    Kursziel alt: 117
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


