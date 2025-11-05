UBS stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Zahlen mit einem Kursziel von 117 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte organische Umsatzwachstum des Wissenschaftsverlags sei in den ersten neun Monaten um 6 Prozent gestiegen, was im Vergleich zum 5-prozentigen Anstieg im ersten Halbjahr 2025 eine Verbesserung sei, schrieb Adam Berlin am Mittwoch. Er verwies zudem auf den neuen geplanten Aktienrückkauf von November an bis Februar 2026./rob/ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,10 % und einem Kurs von 109,7EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Adam Berlin

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 117

Kursziel alt: 117

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



