Wall Street alarmiert: Neuer Bürgermeister Mamdani verspricht soziale Revolution

Mamdani machte im Wahlkampf "Bezahlbarkeit" und "Ungleichheit" zu zentralen Themen. Er will Mieten begrenzen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und den Mindestlohn bis 2030 auf 30 US-US-Dollar anheben. Zudem plant er kostenlose Stadtbusse, universelle Kinderbetreuung und städtisch subventionierte Lebensmittelgeschäfte. Finanziert werden sollen diese Programme durch höhere Unternehmenssteuern und Abgaben auf hohe Einkommen.

Der demokratische Sozialist Zohran Mamdani hat die Bürgermeisterwahl in New York City gewonnen und wird künftig die größte Stadt der USA regieren. Mamdani setzte sich zunächst in den demokratischen Vorwahlen gegen Ex-Gouverneur Andrew Cuomo durch, der daraufhin als unabhängiger Kandidat antrat. Die Republikaner riefen ihre Wähler dazu auf, Cuomo zu unterstützen, da ihr eigener Kandidat Curtis Silva in den Umfragen abgeschlagen war.

In der Finanzwelt stieß der neue Kurs auf Skepsis. Mehrere bekannte Investoren und Hedgefondsmanager unterstützten Anti-Mamdani-Kampagnen, um seinen Sieg zu verhindern. Sie warnten vor Kapitalflucht, sinkender Standortattraktivität und einer Überlastung der Stadtkassen. Nach der Wahl zeigen sich einige jedoch gesprächsbereit. Bill Ackman, Gründer von Pershing Square, schrieb auf X:

"Zohran, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Jetzt trägst du eine große Verantwortung. Wenn ich New York helfen kann, lass es mich wissen."

Als Bürgermeister kann Mamdani weder Unternehmenssteuern erhöhen noch Banken regulieren. Diese Befugnisse liegen bei Bund und Bundesstaat. Er könnte jedoch Einfluss darauf nehmen, wie die Stadt ihre Gelder ausgibt und Aufträge vergibt und somit die Finanzindustrie indirekt treffen.

Einige Finanzfirmen haben New York bereits verlassen. Elliott Management, Icahn Capital und Ark Invest verlegten ihren Hauptsitz in andere Bundesstaaten. Die Pandemie beschleunigte diesen Trend, da viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten und andere Regionen mit niedrigeren Steuern und unternehmensfreundlicherem Umfeld locken. JPMorgan beschäftigt laut SeekingAlpha inzwischen mehr Mitarbeiter in Texas als in New York, und die dort genehmigte Texas Stock Exchange unterstreicht den Wandel an der US-Finanzlandkarte.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



