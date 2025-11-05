Stagnation zur Wochenmitte - Warten auf US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch zuletzt kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 129,28 Punkte. Er befindet sich bereits seit Anfang letzter Woche auf Richtungssuche. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,65 Prozent.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen wie erwartet robust aus und spielten insofern am Markt keine große Rolle. So legten hierzulande die Bestellungen im Verarbeitenden Gewerbe im September im Monatsvergleich nach vier Auftragsdämpfern in Folge wieder zu. Zudem verbesserte sich die Stimmung im Dienstleistungssektor deutlich.