Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom Arbeitgeberportal kununu mit dem Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025 ausgezeichnet und gehört damit zu den TOP 3 Prozent in Deutschland. (FOTO)

Berlin (ots) - Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom

Arbeitgeberportal kununu mit dem "Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025"

ausgezeichnet und gehört damit zu den rund drei Prozent der Unternehmen in

Deutschland, die bei der Vergütungszufriedenheit ihrer Mitarbeitenden

herausragend abschneiden.



Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, in denen faire, transparente und

leistungsgerechte Vergütung fest verankert ist und von den Mitarbeitenden aktiv

bestätigt wird. Nach dem bereits verliehenen "Top Company"-Siegel unterstreicht

die neue Auszeichnung, dass MTR Legal sowohl als Arbeitgeber als auch als

moderne, digitale Wirtschaftskanzlei Maßstäbe setzt.





"Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament unseres Erfolgs",

erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal Rechtsanwälte. "Wir legen

großen Wert auf eine klare, nachvollziehbare Vergütungsstruktur und honorieren

Leistung, Eigeninitiative und Verantwortung. Dass diese Haltung nun auch durch

die Auszeichnung zur Gehaltszufriedenheit bestätigt wird, freut mich sehr - sie

ist Ausdruck einer gelebten Wertschätzungskultur."



MTR Legal ist eine international tätige Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit

Standorten in allen deutschen Metropolen sowie Representative Offices in London,

Paris, Amsterdam und Singapur. Das Team berät Unternehmer, mittelständische

Unternehmen und vermögende Privatpersonen in allen wesentlichen Bereichen des

Wirtschafts-, Gesellschafts-, Steuer- und Bankrechts.



Die Auszeichnung verdeutlicht, dass die Kanzlei nicht nur durch fachliche

Exzellenz und moderne Mandatsführung überzeugt, sondern auch durch eine

konsequent mitarbeiterorientierte Unternehmensphilosophie. Für Bewerberinnen und

Bewerber signalisiert das Siegel: MTR Legal steht für Wertschätzung, Fairness

und nachhaltige Karriereperspektiven.



Mit den beiden kununu-Prädikaten - "Top Company" und "Top Rated

Gehaltszufriedenheit" - zählt MTR Legal zu den attraktivsten Arbeitgebern im

Rechtsmarkt. Die Kanzlei unterstreicht damit ihren Anspruch, Leistung zu

fördern, Erfolge zu teilen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne

Verantwortung übernehmen https://career.mtrlegal.com



MTR Legal Rechtsanwälte ist eine bundesweit und international tätige

Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit umfassender Expertise im Wirtschafts-,

Steuer-, Gesellschafts-, Handels- und Bankrecht. Die Sozietät berät Unternehmer,

mittelständische Unternehmen und vermögende Privatpersonen.



Proaktiv. Durchsetzungsstark. Erfolgreich.



Mit Offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München

und Stuttgart sowie Representative Offices in London, Paris, Amsterdam und

Singapur ist MTR Legal international präsent.



Pressekontakt:



Https://career.mtrlegal.com

Michael Rainer

MTR Legal Rechtsanwälte

Kurfürstendamm 11

10719 Berlin

+49-30 346469000



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136523/6151878

OTS: MTR Rechtsanwälte







