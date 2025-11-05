    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTR AktievorwärtsNachrichten zu MTR
    Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom Arbeitgeberportal kununu mit dem Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025 ausgezeichnet und gehört damit zu den TOP 3 Prozent in Deutschland. (FOTO)

    Berlin (ots) - Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom
    Arbeitgeberportal kununu mit dem "Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025"
    ausgezeichnet und gehört damit zu den rund drei Prozent der Unternehmen in
    Deutschland, die bei der Vergütungszufriedenheit ihrer Mitarbeitenden
    herausragend abschneiden.

    Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, in denen faire, transparente und
    leistungsgerechte Vergütung fest verankert ist und von den Mitarbeitenden aktiv
    bestätigt wird. Nach dem bereits verliehenen "Top Company"-Siegel unterstreicht
    die neue Auszeichnung, dass MTR Legal sowohl als Arbeitgeber als auch als
    moderne, digitale Wirtschaftskanzlei Maßstäbe setzt.

    "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament unseres Erfolgs",
    erklärt Michael Rainer, Managing Partner von MTR Legal Rechtsanwälte. "Wir legen
    großen Wert auf eine klare, nachvollziehbare Vergütungsstruktur und honorieren
    Leistung, Eigeninitiative und Verantwortung. Dass diese Haltung nun auch durch
    die Auszeichnung zur Gehaltszufriedenheit bestätigt wird, freut mich sehr - sie
    ist Ausdruck einer gelebten Wertschätzungskultur."

    MTR Legal ist eine international tätige Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit
    Standorten in allen deutschen Metropolen sowie Representative Offices in London,
    Paris, Amsterdam und Singapur. Das Team berät Unternehmer, mittelständische
    Unternehmen und vermögende Privatpersonen in allen wesentlichen Bereichen des
    Wirtschafts-, Gesellschafts-, Steuer- und Bankrechts.

    Die Auszeichnung verdeutlicht, dass die Kanzlei nicht nur durch fachliche
    Exzellenz und moderne Mandatsführung überzeugt, sondern auch durch eine
    konsequent mitarbeiterorientierte Unternehmensphilosophie. Für Bewerberinnen und
    Bewerber signalisiert das Siegel: MTR Legal steht für Wertschätzung, Fairness
    und nachhaltige Karriereperspektiven.

    Mit den beiden kununu-Prädikaten - "Top Company" und "Top Rated
    Gehaltszufriedenheit" - zählt MTR Legal zu den attraktivsten Arbeitgebern im
    Rechtsmarkt. Die Kanzlei unterstreicht damit ihren Anspruch, Leistung zu
    fördern, Erfolge zu teilen und ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen gerne
    Verantwortung übernehmen https://career.mtrlegal.com

    MTR Legal Rechtsanwälte ist eine bundesweit und international tätige
    Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit umfassender Expertise im Wirtschafts-,
    Steuer-, Gesellschafts-, Handels- und Bankrecht. Die Sozietät berät Unternehmer,
    mittelständische Unternehmen und vermögende Privatpersonen.

    Proaktiv. Durchsetzungsstark. Erfolgreich.

    Mit Offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
    und Stuttgart sowie Representative Offices in London, Paris, Amsterdam und
    Singapur ist MTR Legal international präsent.

    Pressekontakt:

    Https://career.mtrlegal.com
    Michael Rainer
    MTR Legal Rechtsanwälte
    Kurfürstendamm 11
    10719 Berlin
    +49-30 346469000

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136523/6151878
    OTS: MTR Rechtsanwälte




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
