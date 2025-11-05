Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom Arbeitgeberportal kununu mit dem Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025 ausgezeichnet und gehört damit zu den TOP 3 Prozent in Deutschland. (FOTO)
Berlin (ots) - Die Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte wurde vom
Arbeitgeberportal kununu mit dem "Top Rated-Siegel Gehaltszufriedenheit 2025"
ausgezeichnet und gehört damit zu den rund drei Prozent der Unternehmen in
Deutschland, die bei der Vergütungszufriedenheit ihrer Mitarbeitenden
herausragend abschneiden.
Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, in denen faire, transparente und
leistungsgerechte Vergütung fest verankert ist und von den Mitarbeitenden aktiv
bestätigt wird. Nach dem bereits verliehenen "Top Company"-Siegel unterstreicht
die neue Auszeichnung, dass MTR Legal sowohl als Arbeitgeber als auch als
moderne, digitale Wirtschaftskanzlei Maßstäbe setzt.
MTR Legal Rechtsanwälte ist eine bundesweit und international tätige
Full-Service-Wirtschaftskanzlei mit umfassender Expertise im Wirtschafts-,
Steuer-, Gesellschafts-, Handels- und Bankrecht. Die Sozietät berät Unternehmer,
mittelständische Unternehmen und vermögende Privatpersonen.
Proaktiv. Durchsetzungsstark. Erfolgreich.
Mit Offices in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München
und Stuttgart sowie Representative Offices in London, Paris, Amsterdam und
Singapur ist MTR Legal international präsent.
