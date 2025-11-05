Leading Lights (vormals BDE Software Services) bleibt Spitzen-Entwicklungsdienstleister - und wird zugleich strategische 360°-Digitalberatung

Hamburg (ots) - Leading Lights (vormals BDE Software Services GmbH) erweitert

ihr Profil: Das seit Jahrzehnten für exzellente Softwareentwicklung bekannte

Unternehmen positioniert sich künftig zusätzlich als strategische

360°-Digitalberatung - von der digitalen Vision über die Umsetzung bis hin zum

Betrieb. "Wie ein Richtfeuer - Leading Lights - verbinden wir das Beste aus zwei

Welten: strategische Beratungskompetenz und technologische Exzellenz. So lösen

wir die zentralen Herausforderungen unserer Kunden - von Orientierung im

digitalen Wandel bis zur Realisierung skalierbarer, zukunftsfähiger

Softwarelösungen", sagt Dr. Michael Gösch , geschäftsführender Gesellschafter.



Werte und Identität bleiben klar





Leading Lights steht weiterhin für Verantwortung, partnerschaftliche

Zusammenarbeit, unternehmerisches Denken und ganzheitliche digitale Exzellenz.

Diese Haltung prägt Beratung und Umsetzung gleichermaßen - und bleibt das

Fundament des Unternehmens.



Stimmen der Geschäftsführung



Thorsten Büchner , Gesellschafter und Geschäftsführer: "Konsequente

Marktorientierung war für mich immer die Leitplanke. Es ist genau richtig, dass

die neue Geschäftsführung diesen Weg mit der Portfolioerweiterung fortführt -

und zwar mit Angeboten, die klar auf aktuelle Kundenbedürfnisse einzahlen."



Frank Dankert , Gesellschafter und Geschäftsführer: "Trotz neuem Auftritt

bleiben unsere Kernwerte unangetastet: handverlesene, ausgezeichnete

Softwareentwickler und seniorige Architekten. Diese Engineering-Exzellenz ist

und bleibt das Herz von Leading Lights."



Von Strategie zu Wirkung: Der systematische Weg zu digitaler Exzellenz und

messbarem Kundennutzen



Im Zentrum des neuen Leistungsportfolios von Leading Lights steht ein

systematischer Beratungsansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale

Transformation ganzheitlich und erfolgreich zu gestalten. Der Ansatz umfasst

fünf zentrale Bereiche - Strategy, Customers, Products & Services, Data &

Technology sowie Processes & Organization - die gemeinsam den gesamten

Transformationsprozess eines Unternehmens abbilden: von der Vision bis zur

technologischen Umsetzung. Diese Bereiche greifen ineinander und bilden einen

praxisorientierten, ganzheitlichen Rahmen , mit dem Unternehmen ihre digitale

Transformation messbar und nachhaltig erfolgreich gestalten können. Über 60

Fokusthemen strukturieren die relevanten Handlungsfelder - von der

Strategieentwicklung über Prozessoptimierung bis hin zu Technologie-Enablement.

So lässt sich der digitale Reifegrad gezielt bewerten, Prioritäten können

datenbasiert gesetzt und Maßnahmen planvoll umgesetzt werden.



Bereits heute verfügt Leading Lights über ein interdisziplinäres Beratungsteam

mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Strategie-, Prozess-, Innovations- und

Digitalberatung . Dieses Team ergänzt die bestehende technologische Kompetenz im

Bereich Softwareentwicklung und -architektur ideal und verbindet fundierte

Beratungsexpertise mit tiefem technischem Verständnis - ein entscheidender

Mehrwert für Unternehmen, die ihre digitale Transformation umfassend angehen

wollen.



Diese Verbindung von Strategie und Technologie beschreibt Dr. Michael Gösch

treffend: "In einer Welt, in der Unternehmensstrategie und Softwarearchitektur

verschmelzen, ist Technik kein Kostenfaktor mehr - sie wird zum Werttreiber ."



Über Leading Lights



Leading Lights mit Sitz in Hamburg (vormals BDE Software Services GmbH) steht

seit über 25 Jahren für hochwertige Softwareentwicklung und technologische

Exzellenz. Heute kombiniert das Unternehmen seine Engineering-Kompetenz mit

strategischer Beratung und begleitet Kunden ganzheitlich auf dem Weg zu

nachhaltiger digitaler Zukunftsfähigkeit.



