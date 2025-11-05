Leading Lights (vormals BDE Software Services) bleibt Spitzen-Entwicklungsdienstleister - und wird zugleich strategische 360°-Digitalberatung
Hamburg (ots) - Leading Lights (vormals BDE Software Services GmbH) erweitert
ihr Profil: Das seit Jahrzehnten für exzellente Softwareentwicklung bekannte
Unternehmen positioniert sich künftig zusätzlich als strategische
360°-Digitalberatung - von der digitalen Vision über die Umsetzung bis hin zum
Betrieb. "Wie ein Richtfeuer - Leading Lights - verbinden wir das Beste aus zwei
Welten: strategische Beratungskompetenz und technologische Exzellenz. So lösen
wir die zentralen Herausforderungen unserer Kunden - von Orientierung im
digitalen Wandel bis zur Realisierung skalierbarer, zukunftsfähiger
Softwarelösungen", sagt Dr. Michael Gösch , geschäftsführender Gesellschafter.
Werte und Identität bleiben klar
Leading Lights steht weiterhin für Verantwortung, partnerschaftliche
Zusammenarbeit, unternehmerisches Denken und ganzheitliche digitale Exzellenz.
Diese Haltung prägt Beratung und Umsetzung gleichermaßen - und bleibt das
Fundament des Unternehmens.
Stimmen der Geschäftsführung
Thorsten Büchner , Gesellschafter und Geschäftsführer: "Konsequente
Marktorientierung war für mich immer die Leitplanke. Es ist genau richtig, dass
die neue Geschäftsführung diesen Weg mit der Portfolioerweiterung fortführt -
und zwar mit Angeboten, die klar auf aktuelle Kundenbedürfnisse einzahlen."
Frank Dankert , Gesellschafter und Geschäftsführer: "Trotz neuem Auftritt
bleiben unsere Kernwerte unangetastet: handverlesene, ausgezeichnete
Softwareentwickler und seniorige Architekten. Diese Engineering-Exzellenz ist
und bleibt das Herz von Leading Lights."
Von Strategie zu Wirkung: Der systematische Weg zu digitaler Exzellenz und
messbarem Kundennutzen
Im Zentrum des neuen Leistungsportfolios von Leading Lights steht ein
systematischer Beratungsansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale
Transformation ganzheitlich und erfolgreich zu gestalten. Der Ansatz umfasst
fünf zentrale Bereiche - Strategy, Customers, Products & Services, Data &
Technology sowie Processes & Organization - die gemeinsam den gesamten
Transformationsprozess eines Unternehmens abbilden: von der Vision bis zur
technologischen Umsetzung. Diese Bereiche greifen ineinander und bilden einen
praxisorientierten, ganzheitlichen Rahmen , mit dem Unternehmen ihre digitale
Transformation messbar und nachhaltig erfolgreich gestalten können. Über 60
Fokusthemen strukturieren die relevanten Handlungsfelder - von der
Strategieentwicklung über Prozessoptimierung bis hin zu Technologie-Enablement.
So lässt sich der digitale Reifegrad gezielt bewerten, Prioritäten können
datenbasiert gesetzt und Maßnahmen planvoll umgesetzt werden.
Bereits heute verfügt Leading Lights über ein interdisziplinäres Beratungsteam
mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Strategie-, Prozess-, Innovations- und
Digitalberatung . Dieses Team ergänzt die bestehende technologische Kompetenz im
Bereich Softwareentwicklung und -architektur ideal und verbindet fundierte
Beratungsexpertise mit tiefem technischem Verständnis - ein entscheidender
Mehrwert für Unternehmen, die ihre digitale Transformation umfassend angehen
wollen.
Diese Verbindung von Strategie und Technologie beschreibt Dr. Michael Gösch
treffend: "In einer Welt, in der Unternehmensstrategie und Softwarearchitektur
verschmelzen, ist Technik kein Kostenfaktor mehr - sie wird zum Werttreiber ."
Über Leading Lights
Leading Lights mit Sitz in Hamburg (vormals BDE Software Services GmbH) steht
seit über 25 Jahren für hochwertige Softwareentwicklung und technologische
Exzellenz. Heute kombiniert das Unternehmen seine Engineering-Kompetenz mit
strategischer Beratung und begleitet Kunden ganzheitlich auf dem Weg zu
nachhaltiger digitaler Zukunftsfähigkeit.
Gerne stehen wir für Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung:
Dr. Michael Gösch, Geschäftsführer
Tel.: +49 40 4677 - 5450
E Mail: mailto:michael.goesch@leadinglights.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181352/6151880
OTS: Leading Lights
