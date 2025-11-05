    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Leading Lights (vormals BDE Software Services) bleibt Spitzen-Entwicklungsdienstleister - und wird zugleich strategische 360°-Digitalberatung

    Hamburg (ots) - Leading Lights (vormals BDE Software Services GmbH) erweitert
    ihr Profil: Das seit Jahrzehnten für exzellente Softwareentwicklung bekannte
    Unternehmen positioniert sich künftig zusätzlich als strategische
    360°-Digitalberatung - von der digitalen Vision über die Umsetzung bis hin zum
    Betrieb. "Wie ein Richtfeuer - Leading Lights - verbinden wir das Beste aus zwei
    Welten: strategische Beratungskompetenz und technologische Exzellenz. So lösen
    wir die zentralen Herausforderungen unserer Kunden - von Orientierung im
    digitalen Wandel bis zur Realisierung skalierbarer, zukunftsfähiger
    Softwarelösungen", sagt Dr. Michael Gösch , geschäftsführender Gesellschafter.

    Werte und Identität bleiben klar

    Leading Lights steht weiterhin für Verantwortung, partnerschaftliche
    Zusammenarbeit, unternehmerisches Denken und ganzheitliche digitale Exzellenz.
    Diese Haltung prägt Beratung und Umsetzung gleichermaßen - und bleibt das
    Fundament des Unternehmens.

    Stimmen der Geschäftsführung

    Thorsten Büchner , Gesellschafter und Geschäftsführer: "Konsequente
    Marktorientierung war für mich immer die Leitplanke. Es ist genau richtig, dass
    die neue Geschäftsführung diesen Weg mit der Portfolioerweiterung fortführt -
    und zwar mit Angeboten, die klar auf aktuelle Kundenbedürfnisse einzahlen."

    Frank Dankert , Gesellschafter und Geschäftsführer: "Trotz neuem Auftritt
    bleiben unsere Kernwerte unangetastet: handverlesene, ausgezeichnete
    Softwareentwickler und seniorige Architekten. Diese Engineering-Exzellenz ist
    und bleibt das Herz von Leading Lights."

    Von Strategie zu Wirkung: Der systematische Weg zu digitaler Exzellenz und
    messbarem Kundennutzen

    Im Zentrum des neuen Leistungsportfolios von Leading Lights steht ein
    systematischer Beratungsansatz, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale
    Transformation ganzheitlich und erfolgreich zu gestalten. Der Ansatz umfasst
    fünf zentrale Bereiche - Strategy, Customers, Products & Services, Data &
    Technology sowie Processes & Organization - die gemeinsam den gesamten
    Transformationsprozess eines Unternehmens abbilden: von der Vision bis zur
    technologischen Umsetzung. Diese Bereiche greifen ineinander und bilden einen
    praxisorientierten, ganzheitlichen Rahmen , mit dem Unternehmen ihre digitale
    Transformation messbar und nachhaltig erfolgreich gestalten können. Über 60
    Fokusthemen strukturieren die relevanten Handlungsfelder - von der
    Strategieentwicklung über Prozessoptimierung bis hin zu Technologie-Enablement.
    So lässt sich der digitale Reifegrad gezielt bewerten, Prioritäten können
    datenbasiert gesetzt und Maßnahmen planvoll umgesetzt werden.

    Bereits heute verfügt Leading Lights über ein interdisziplinäres Beratungsteam
    mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Strategie-, Prozess-, Innovations- und
    Digitalberatung . Dieses Team ergänzt die bestehende technologische Kompetenz im
    Bereich Softwareentwicklung und -architektur ideal und verbindet fundierte
    Beratungsexpertise mit tiefem technischem Verständnis - ein entscheidender
    Mehrwert für Unternehmen, die ihre digitale Transformation umfassend angehen
    wollen.

    Diese Verbindung von Strategie und Technologie beschreibt Dr. Michael Gösch
    treffend: "In einer Welt, in der Unternehmensstrategie und Softwarearchitektur
    verschmelzen, ist Technik kein Kostenfaktor mehr - sie wird zum Werttreiber ."

    Über Leading Lights

    Leading Lights mit Sitz in Hamburg (vormals BDE Software Services GmbH) steht
    seit über 25 Jahren für hochwertige Softwareentwicklung und technologische
    Exzellenz. Heute kombiniert das Unternehmen seine Engineering-Kompetenz mit
    strategischer Beratung und begleitet Kunden ganzheitlich auf dem Weg zu
    nachhaltiger digitaler Zukunftsfähigkeit.

    Gerne stehen wir für Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung:

    Dr. Michael Gösch, Geschäftsführer
    Tel.: +49 40 4677 - 5450
    E Mail: mailto:michael.goesch@leadinglights.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181352/6151880
    OTS: Leading Lights




