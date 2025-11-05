Weinwirtschaft braucht klare Perspektiven und politische Rückendeckung / DRV-Weinempfang mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (FOTO)

Berlin (ots) - Der deutsche Weinbau steht an einem Wendepunkt. Im Rahmen des

traditionellen DRV-Weinempfangs am gestrigen Dienstagabend appellierte

DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp vor rund 200 Gästen an die Politik, die

deutsche Weinbranche zu unterstützen: "Die wirtschaftliche Lage vieler

Unternehmen ist angespannt - die Betriebskosten steigen, die Erlöse stagnieren,

der Konsum geht zurück. Wir brauchen ein starkes Signal für unsere Herkunft und

unsere Qualität - und das möglichst schnell."



Gegenüber der Bundesregierung mahnte er, beim Abbau von Bürokratie und

Berichtspflichten nicht nachzulassen. Vor allem in Brüssel müsse die

Bundesregierung deutlich ihre Stimme erheben und klare Position für die deutsche

Wirtschaft beziehen: "Sonst ist das wie Laub harken bei einem Sturm. Du kannst

unten gar nicht so schnell zusammenharken, wie von oben neues Laub

herunterprasselt."





Frank Jentzer, Vorsitzender des DRV-Fachausschusses Weinwirtschaft forderte "ein

kluges und umfassendes Maßnahmenpaket für die Weinbranche, um eine Trendwende im

Markt herbeizuführen. Neben kurzfristig wirkenden Maßnahmen, wie etwa der

Einführung einer Rotationsbrache, braucht es eine grundsätzliche Stärkung der

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Weinwirtschaft. Unsere Weine müssen sich im

globalen Vergleich nicht verstecken - das beweist auch der Jahrgang 2025."



Der DRV-Fachausschussvorsitzende wies auf die vielfältigen Herausforderungen

hin: von der Kostenentwicklung über den Pflanzenschutz bis hin zur Vermarktung.

"Wir brauchen einen Imagewandel unseres Produkts und eine stärkere Fokussierung

auf die deutschen Herkünfte. Der Marktanteil deutscher Weine liegt aktuell bei

nur rund 40 Prozent - das muss sich ändern."



Die Weinlese 2025 verlief in vielen Regionen deutlich früher und zügiger als

üblich. Die Genossenschaften berichten durchweg von gesunden, aromatischen

Trauben mit hohen Mostgewichten. Insgesamt ist es die kleinste Erntemenge seit

15 Jahren. "Die Lese war ein Kraftakt - aber die Qualität stimmt", sagte

Jentzer.



Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer nahm die Anliegen der Branche auf und

zeigte sich offen für weitere Gespräche. Er dankte in seiner Rede dem DRV für

den stets konstruktiven Austausch. Zudem betonte der Bundesminister, dass das

BMLEH die für die Weinbranche zentralen Punkte unterstützen werde - auch in

Brüssel. Für die Informationsoffensive der Branche sagte er erneut bis zu eine

Million Euro zu.



Auch die amtierende Deutsche Weinkönigin Anna Zenz setzte ein klares Zeichen:

"Die Weinbranche ist innovativ und zukunftsorientiert. Gerade die junge

Generation entdeckt den verantwortungsvollen Weingenuss neu - das ist eine große

Chance für unsere Herkunft und unsere Betriebe."



Auf dem Foto (v.l.n.r.): Dr. Christian Weseloh (DRV-Geschäftsführer),

Franz-Josef Holzenkamp (DRV-Präsident), Alois Rainer

(Bundeslandwirtschaftsminister), Anna Zenz (Deutsche Weinkönigin), Frank Jentzer

(Vorsitzender DRV-Fachausschuss Weinwirtschaft), Jörg Migende

(DRV-Hauptgeschäftsführer), Christoph Metzner (DRV Leitung Public Affairs)



Über den DRV



Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen

der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der

Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.635 DRV-Mitgliedsunternehmen in

der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen

Erzeugnissen mit rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von

77,8 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und

damit Eigentümer der Genossenschaften.



