Weinwirtschaft braucht klare Perspektiven und politische Rückendeckung / DRV-Weinempfang mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (FOTO)

    Berlin (ots) - Der deutsche Weinbau steht an einem Wendepunkt. Im Rahmen des
    traditionellen DRV-Weinempfangs am gestrigen Dienstagabend appellierte
    DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp vor rund 200 Gästen an die Politik, die
    deutsche Weinbranche zu unterstützen: "Die wirtschaftliche Lage vieler
    Unternehmen ist angespannt - die Betriebskosten steigen, die Erlöse stagnieren,
    der Konsum geht zurück. Wir brauchen ein starkes Signal für unsere Herkunft und
    unsere Qualität - und das möglichst schnell."

    Gegenüber der Bundesregierung mahnte er, beim Abbau von Bürokratie und
    Berichtspflichten nicht nachzulassen. Vor allem in Brüssel müsse die
    Bundesregierung deutlich ihre Stimme erheben und klare Position für die deutsche
    Wirtschaft beziehen: "Sonst ist das wie Laub harken bei einem Sturm. Du kannst
    unten gar nicht so schnell zusammenharken, wie von oben neues Laub
    herunterprasselt."

    Frank Jentzer, Vorsitzender des DRV-Fachausschusses Weinwirtschaft forderte "ein
    kluges und umfassendes Maßnahmenpaket für die Weinbranche, um eine Trendwende im
    Markt herbeizuführen. Neben kurzfristig wirkenden Maßnahmen, wie etwa der
    Einführung einer Rotationsbrache, braucht es eine grundsätzliche Stärkung der
    Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Weinwirtschaft. Unsere Weine müssen sich im
    globalen Vergleich nicht verstecken - das beweist auch der Jahrgang 2025."

    Der DRV-Fachausschussvorsitzende wies auf die vielfältigen Herausforderungen
    hin: von der Kostenentwicklung über den Pflanzenschutz bis hin zur Vermarktung.
    "Wir brauchen einen Imagewandel unseres Produkts und eine stärkere Fokussierung
    auf die deutschen Herkünfte. Der Marktanteil deutscher Weine liegt aktuell bei
    nur rund 40 Prozent - das muss sich ändern."

    Die Weinlese 2025 verlief in vielen Regionen deutlich früher und zügiger als
    üblich. Die Genossenschaften berichten durchweg von gesunden, aromatischen
    Trauben mit hohen Mostgewichten. Insgesamt ist es die kleinste Erntemenge seit
    15 Jahren. "Die Lese war ein Kraftakt - aber die Qualität stimmt", sagte
    Jentzer.

    Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer nahm die Anliegen der Branche auf und
    zeigte sich offen für weitere Gespräche. Er dankte in seiner Rede dem DRV für
    den stets konstruktiven Austausch. Zudem betonte der Bundesminister, dass das
    BMLEH die für die Weinbranche zentralen Punkte unterstützen werde - auch in
    Brüssel. Für die Informationsoffensive der Branche sagte er erneut bis zu eine
    Million Euro zu.

    Auch die amtierende Deutsche Weinkönigin Anna Zenz setzte ein klares Zeichen:
    "Die Weinbranche ist innovativ und zukunftsorientiert. Gerade die junge
    Generation entdeckt den verantwortungsvollen Weingenuss neu - das ist eine große
    Chance für unsere Herkunft und unsere Betriebe."

    Auf dem Foto (v.l.n.r.): Dr. Christian Weseloh (DRV-Geschäftsführer),
    Franz-Josef Holzenkamp (DRV-Präsident), Alois Rainer
    (Bundeslandwirtschaftsminister), Anna Zenz (Deutsche Weinkönigin), Frank Jentzer
    (Vorsitzender DRV-Fachausschuss Weinwirtschaft), Jörg Migende
    (DRV-Hauptgeschäftsführer), Christoph Metzner (DRV Leitung Public Affairs)

    Über den DRV

    Der DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlich orientierten Unternehmen
    der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der
    Wertschöpfungskette Lebensmittel erzielen die 1.635 DRV-Mitgliedsunternehmen in
    der Erzeugung, im Handel und in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen
    Erzeugnissen mit rund 110.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von
    77,8 Milliarden Euro. Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und
    damit Eigentümer der Genossenschaften.

