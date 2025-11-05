    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsElmos Semiconductor AktievorwärtsNachrichten zu Elmos Semiconductor
    WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos Semiconductor mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Enttäuschung im zweiten Quartal habe die Bruttomarge nun wieder positiv überrascht, schrieb Malte Schaumann in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Profitabilität werde im zweiten Halbjahr wohl besser und die Perspektive für 2026 sei gut. Die Erwartung, dass der Halbleiterhersteller im kommenden Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten erzielen wird, bleibe unverändert./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 89,20EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Malte Schaumann
    Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



