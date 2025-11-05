WARBURG RESEARCH stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos Semiconductor mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Enttäuschung im zweiten Quartal habe die Bruttomarge nun wieder positiv überrascht, schrieb Malte Schaumann in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Profitabilität werde im zweiten Halbjahr wohl besser und die Perspektive für 2026 sei gut. Die Erwartung, dass der Halbleiterhersteller im kommenden Jahr wieder zweistellige Wachstumsraten erzielen wird, bleibe unverändert./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 89,20EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

