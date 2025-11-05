BERNSTEIN RESEARCH stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 195 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Dafür verantwortlich sei das Abschneiden bei Windkraftanlagen an Land. Das angekündigte Aktienrückkaufprogramm signalisiere Zuversicht des Managements./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:28 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +15,19 % und einem Kurs von 19,87EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Deepa Venkateswaran

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 195

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

