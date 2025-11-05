    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAroundtown AktievorwärtsNachrichten zu Aroundtown
    WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit Stabilität beim Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis. Er hob zudem die jüngste Anleiheplatzierung sowie den steten Rückkauf alter Bonds als positiv für die Barmittelentwicklung hervor./rob/ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: Aroundtown
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 4,10
    Kursziel alt: 4
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



