WARBURG RESEARCH stuft Aroundtown auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown von 4 auf 4,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit Stabilität beim Umsatz und dem bereinigten operativen Ergebnis. Er hob zudem die jüngste Anleiheplatzierung sowie den steten Rückkauf alter Bonds als positiv für die Barmittelentwicklung hervor./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,77 % und einem Kurs von 3,108EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:08 Uhr) gehandelt.



