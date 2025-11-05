Verleihung des Innovationspreises Niedersachsen 2025 / Gewinner sind biotechnologische Entwicklungen
Viren und andere Krankheitserreger per Gen-Schere stoppen (FOTO)
iGuard der Medizinischen Hochschule Hannover und des Fraunhofer ITEM sind mit
dem diesjährigen Innovationspreis Niedersachsen ausgezeichnet worden. Die
Schirmherren, Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne und
Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs, übergaben im Medical Park
Hannover die Urkunden.
Der Preis würdigt seit 2016 jährlich zukunftsweisende Ideen, die den Transfer
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern oder technologische Durchbrüche
ermöglichen - und dabei zur Bewältigung aktueller Herausforderungen beitragen.
In diesem Jahr haben zwei Innovationen überzeugt, die bei der Vorbereitung auf
kommende Pandemien bedeutsam sind.
Göttingen mit ihrem neuartigen Verfahren zu Bekämpfung von Viruserkrankungen.
Dabei wird die RNA der Krankheitserreger, also die Erbinformation, mithilfe
eines Enzyms präzise und schnell in lebenden Zellen erkannt, aufgespalten - und
an der weiteren Vermehrung gehindert. Das Besondere ist, dass diese
biotechnologische Plattform schnell an neue oder mutierte Viren wie auch an
nichtvirale RNA angepasst werden kann.
Ein ähnliches Prinzip nutzt das Projekt iGUARD der Medizinischen Hochschule
Hannover (MHH) , das den Innovationspreis Niedersachsen 2025 in der Kategorie
Wissens- und Technologietransfer bekommen hat. Zusammen mit dem
Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) entwickelt
sie RNA-Therapeutika, die durch eine spezielle und patentierte chemische
Struktur direkt in die Lunge inhaliert werden können. Das verringert schwere
Nebenwirkungen und hilft insbesondere für Menschen mit schweren
Lungenerkrankungen, wieder besser zu atmen.
Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne: "Niedersachsen lebt von
Menschen mit Ideen, Mut und Tatkraft. Wir brauchen frische Impulse und kreative
Lösungen für unser Land - und können stolz darauf sein, dass wir über eine so
vielfältige, zukunftsorientierte Innovationslandschaft verfügen. Wer
Niedersachsen, seine Wirtschaft und seine Technologien voranbringt, verdient
unsere volle Unterstützung. Ein besonderes Zeichen dieser Wertschätzung ist der
Innovationspreis, den wir jährlich vergeben. Die diesjährigen Projekte zeigen
eindrucksvoll, wie viel Erfindergeist in unserem Land steckt. Mein herzlicher
Glückwunsch gilt allen Nominierten und Preisträgern - insbesondere dem
Unternehmen Avocet Bio aus Göttingen, das mit seiner biotechnologischen
Entwicklung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten mittels sogenannter Gen-Scheren
