Viren und andere Krankheitserreger per Gen-Schere stoppen (FOTO)

Hannover (ots) - Die Avocet Bio GmbH aus Göttingen sowie das gemeinsame Projekt

iGuard der Medizinischen Hochschule Hannover und des Fraunhofer ITEM sind mit

dem diesjährigen Innovationspreis Niedersachsen ausgezeichnet worden. Die

Schirmherren, Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne und

Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs, übergaben im Medical Park

Hannover die Urkunden.



Der Preis würdigt seit 2016 jährlich zukunftsweisende Ideen, die den Transfer

zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern oder technologische Durchbrüche

ermöglichen - und dabei zur Bewältigung aktueller Herausforderungen beitragen.

In diesem Jahr haben zwei Innovationen überzeugt, die bei der Vorbereitung auf

kommende Pandemien bedeutsam sind.





Gewonnen in der Kategorie Schlüsseltechnologien hat die Avocet Bio GmbH ausGöttingen mit ihrem neuartigen Verfahren zu Bekämpfung von Viruserkrankungen.Dabei wird die RNA der Krankheitserreger, also die Erbinformation, mithilfeeines Enzyms präzise und schnell in lebenden Zellen erkannt, aufgespalten - undan der weiteren Vermehrung gehindert. Das Besondere ist, dass diesebiotechnologische Plattform schnell an neue oder mutierte Viren wie auch annichtvirale RNA angepasst werden kann.Ein ähnliches Prinzip nutzt das Projekt iGUARD der Medizinischen HochschuleHannover (MHH) , das den Innovationspreis Niedersachsen 2025 in der KategorieWissens- und Technologietransfer bekommen hat. Zusammen mit demFraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) entwickeltsie RNA-Therapeutika, die durch eine spezielle und patentierte chemischeStruktur direkt in die Lunge inhaliert werden können. Das verringert schwereNebenwirkungen und hilft insbesondere für Menschen mit schwerenLungenerkrankungen, wieder besser zu atmen.Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne: "Niedersachsen lebt vonMenschen mit Ideen, Mut und Tatkraft. Wir brauchen frische Impulse und kreativeLösungen für unser Land - und können stolz darauf sein, dass wir über eine sovielfältige, zukunftsorientierte Innovationslandschaft verfügen. WerNiedersachsen, seine Wirtschaft und seine Technologien voranbringt, verdientunsere volle Unterstützung. Ein besonderes Zeichen dieser Wertschätzung ist derInnovationspreis, den wir jährlich vergeben. Die diesjährigen Projekte zeigeneindrucksvoll, wie viel Erfindergeist in unserem Land steckt. Mein herzlicherGlückwunsch gilt allen Nominierten und Preisträgern - insbesondere demUnternehmen Avocet Bio aus Göttingen, das mit seiner biotechnologischenEntwicklung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten mittels sogenannter Gen-Scheren