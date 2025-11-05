    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOttobock AktievorwärtsNachrichten zu Ottobock

    Verleihung des Innovationspreises Niedersachsen 2025 / Gewinner sind biotechnologische Entwicklungen

    Viren und andere Krankheitserreger per Gen-Schere stoppen (FOTO)

    Hannover (ots) - Die Avocet Bio GmbH aus Göttingen sowie das gemeinsame Projekt
    iGuard der Medizinischen Hochschule Hannover und des Fraunhofer ITEM sind mit
    dem diesjährigen Innovationspreis Niedersachsen ausgezeichnet worden. Die
    Schirmherren, Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne und
    Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs, übergaben im Medical Park
    Hannover die Urkunden.

    Der Preis würdigt seit 2016 jährlich zukunftsweisende Ideen, die den Transfer
    zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fördern oder technologische Durchbrüche
    ermöglichen - und dabei zur Bewältigung aktueller Herausforderungen beitragen.
    In diesem Jahr haben zwei Innovationen überzeugt, die bei der Vorbereitung auf
    kommende Pandemien bedeutsam sind.

    Gewonnen in der Kategorie Schlüsseltechnologien hat die Avocet Bio GmbH aus
    Göttingen mit ihrem neuartigen Verfahren zu Bekämpfung von Viruserkrankungen.
    Dabei wird die RNA der Krankheitserreger, also die Erbinformation, mithilfe
    eines Enzyms präzise und schnell in lebenden Zellen erkannt, aufgespalten - und
    an der weiteren Vermehrung gehindert. Das Besondere ist, dass diese
    biotechnologische Plattform schnell an neue oder mutierte Viren wie auch an
    nichtvirale RNA angepasst werden kann.

    Ein ähnliches Prinzip nutzt das Projekt iGUARD der Medizinischen Hochschule
    Hannover (MHH) , das den Innovationspreis Niedersachsen 2025 in der Kategorie
    Wissens- und Technologietransfer bekommen hat. Zusammen mit dem
    Fraunhofer-Institut für Toxikologie und Experimentelle Medizin (ITEM) entwickelt
    sie RNA-Therapeutika, die durch eine spezielle und patentierte chemische
    Struktur direkt in die Lunge inhaliert werden können. Das verringert schwere
    Nebenwirkungen und hilft insbesondere für Menschen mit schweren
    Lungenerkrankungen, wieder besser zu atmen.

    Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne: "Niedersachsen lebt von
    Menschen mit Ideen, Mut und Tatkraft. Wir brauchen frische Impulse und kreative
    Lösungen für unser Land - und können stolz darauf sein, dass wir über eine so
    vielfältige, zukunftsorientierte Innovationslandschaft verfügen. Wer
    Niedersachsen, seine Wirtschaft und seine Technologien voranbringt, verdient
    unsere volle Unterstützung. Ein besonderes Zeichen dieser Wertschätzung ist der
    Innovationspreis, den wir jährlich vergeben. Die diesjährigen Projekte zeigen
    eindrucksvoll, wie viel Erfindergeist in unserem Land steckt. Mein herzlicher
    Glückwunsch gilt allen Nominierten und Preisträgern - insbesondere dem
    Unternehmen Avocet Bio aus Göttingen, das mit seiner biotechnologischen
    Entwicklung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten mittels sogenannter Gen-Scheren
