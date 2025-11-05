Dax weiter schwach - Siemens Healthineers unter Verkaufsdruck

Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.

Die Aufrüstung der EU inclusive Deutschland wird noch viele

Bestellungen nach sich ziehen.

Wenn die Wirtschaft durch das neue viele Geld anzieht werden viele

Waren transportiert werden müssen die jetzt keiner auf dem Zettelchen hat.

Bis dahin sind viele LKWs Schrott und müssen ersetzt werden.

Irgendwann redet auch keiner mehr über Zölle weil die Preise eh steigen .