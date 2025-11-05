Wirtschaft
Dax weiter schwach - Siemens Healthineers unter Verkaufsdruck
Foto: Frankfurter Börse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.770 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Daimler Truck, BASF und Heidelberg Materials, am Ende Siemens Healthineers, Siemens Energy und Qiagen.
"Die Marktteilnehmer nutzen aktuell jede Kursstärke, um sich von Aktien aus dem Dax 40 trennen zu können", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Noch spielten die Quartalszahlen der Unternehmen wichtige Rollen und spalteten das Feld in wenige Gewinner und viele Verlierer auf. "Insbesondere die Aktien von Siemens Healthineers stehen dadurch heute unter Verkaufsdruck. Auf der Gewinnerseite stechen die Aktien von BMW hervor."
"Die Marktteilnehmer nutzen aktuell jede Kursstärke, um sich von Aktien aus dem Dax 40 trennen zu können", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Noch spielten die Quartalszahlen der Unternehmen wichtige Rollen und spalteten das Feld in wenige Gewinner und viele Verlierer auf. "Insbesondere die Aktien von Siemens Healthineers stehen dadurch heute unter Verkaufsdruck. Auf der Gewinnerseite stechen die Aktien von BMW hervor."
Anzeige
Präsentiert von
Europaweit zeige sich ein ähnliches Bild und das grundsätzlich vorsichtige Agieren der Investoren, so Lipkow. "Jederzeit können zusätzliche Belastungsfaktoren in Form z.B. neuer Ankündigungen der US-Regierung in Bezug auf das geplante Handelsabkommen mit China einwirken." Die jüngste Vergangenheit habe gezeigt, dass die Stille trügerisch sein könne und durch neue Interventionen und Aktionen gebrochen werde.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1481 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8710 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,72 US-Dollar; das waren 28 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1481 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8710 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,72 US-Dollar; das waren 28 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Daimler Truck Holding - DTR0CK - DE000DTR0CK8
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Daimler Truck Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
vonHS schrieb 12.10.25, 00:27
Ein neuer Großauftrag könnte Daimler Truck frischen Schwung und viel Geld bringen. Es geht um den Offroad-Lkw Mercedes Zetros für militärische Zwecke.mitdiskutieren »
https://www.fr.de/wirtschaft/daimler-truck-winkt-neuer-mega-deal-durch-ukraine-die-logistik-gewinnt-kriege-zr-93981389.html
https://www.fr.de/wirtschaft/daimler-truck-winkt-neuer-mega-deal-durch-ukraine-die-logistik-gewinnt-kriege-zr-93981389.html
thg schrieb 06.10.25, 17:11
mitdiskutieren »
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
Die Aufrüstung der EU inclusive Deutschland wird noch viele
Bestellungen nach sich ziehen.
Wenn die Wirtschaft durch das neue viele Geld anzieht werden viele
Waren transportiert werden müssen die jetzt keiner auf dem Zettelchen hat.
Bis dahin sind viele LKWs Schrott und müssen ersetzt werden.
Irgendwann redet auch keiner mehr über Zölle weil die Preise eh steigen .
onkelen schrieb 06.10.25, 11:02
mitdiskutieren »
Daimler Truck soll der Ukraine 1.000 Militär-Lkw liefern - Zeitung
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte