Goldpreis unter Druck. Übernahmewelle rollt. Kinross Gold mit starken Zahlen

Der Goldsektor sorgt seit Monaten unablässig für jede Menge Gesprächsstoff. War es bis vor kurzem die imposante Goldpreisrallye , die alle in Atem hielt, ist es nun die Korrektur des Goldpreises und die Unsicherheit darüber, wie es mit ihm weitergeht, die Nervosität schürt. Gleichzeitig rollt eine wuchtige Übernahmewelle durch den Gold-Silbersektor. Die zurückliegende Preisrallye hat die Kassen der Produzenten zum Bersten gefüllt. Während sich einige Gold-Silberproduzenten auf Aktienrückkäufe und auf eine Anhebung der Dividendenauszahlungen beschränken, um ihre Aktionäre zufrieden zu stellen, investieren andere in anorganisches Wachstum, sprich, sie kaufen zu. Auch Kinross Gold verfügt nach der Preisrallye über entsprechende liquide Mittel, um das eine oder das andere zu tun. Bislang beschränkte sich Kinross Gold jedoch auf Aktienrückkäufe und eine attraktive Dividendenpolitik.

Kinross Gold mit starken Zahlen

Kinross Gold veröffentlichte am gestrigen Dienstag (04. November) insgesamt starke Zahlen für das 3. Quartal 2023, obgleich es auch den einen oder anderen leicht negativen Aspekt gab. Schauen wir uns die Daten einmal an.

Kinross Gold veröffentlichte einen Umsatz in Höhe von 1,802 Mrd. US-Dollar, nach 1,432 Mrd. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Die Kanadier verzeichneten im aktuellen Berichtszeitraum einen bereinigten Gewinn in Höhe von 529,6 Mio. US-Dollar (EPS 0,44 US-Dollar), nach 298,7 Mio. US-Dollar (EPS 0,24 US-Dollar) in Q3 / 2024. Der zurechenbare free cash flow belief sich im 3. Quartal 2025 auf beachtliche 686,7 Mio. US-Dollar, nach 414,6 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2024. Die starken Zahlen wirkten sich zudem auf die liquiden Mittel des Konzerns aus. Per 30.09. wies Kinross Gold liquide Mittel in Höhe von 1,721 Mrd. US-Dollar aus, nach 1,136 Mrd. US-Dollar per 30.06.

Doch auch Kinross Gold hatte mit einer im Jahresvergleich geringeren Produktion und höheren Kosten zu kämpfen. Der höhere Verkaufspreis „rettete“ die Kanadier. In Zahlen: Kinross Gold wies für das 3. Quartal 2025 eine zurechenbare Produktion in Höhe von 503.862 Unzen Goldäquivalent aus. Das ist im Vergleich zu Q3 / 2024 mit einer zurechenbaren Produktion in Höhe von 564.106 Unzen Goldäquivalent ein deutlicher Rückgang. Die zurechenbaren AISC erhöhten sich hingegen von 1.350 US-Dollar je verkaufter Unze Goldäquivalent in Q3 / 2024 auf nun 1.622 US-Dollar. Der zurechenbare realisierte Verkaufspreis stieg hingegen spektakulär von 2.479 US-Dollar auf nunmehr 3.458 US-Dollar je Unze Gold.

Zusammengefasst – Kinross Gold vor richtungsweisenden Wochen

Der Markt nahm die Zahlen trotz leichter Schwächen wohlwollend zur Kenntnis. Im oberen Chart zeigt sich jedoch eine brisante Konstellation. Das symmetrische Dreieck (orange) könnte dem Aktienkurs bei Auflösung frische Impulse geben. Allerdings sind symmetrische Dreiecke ambivalenter Natur. Ein aufwärtsgerichteter Ausbruch in Richtung 28 US-Dollar ist als mögliches Szenario genauso im Rennen wie eine Bewegung auf 18,5 US-Dollar.

Abgesehen von der ambivalenten Charttechnik präsentiert sich Kinross Gold als fundamental starker Produzent. Man darf gespannt sein, ob Kinross Gold in Sachen Übernahmen und Zusammenschlüsse noch in den Ring steigen wird. Die Voraussetzungen dafür hätte der Konzern. Das gilt allerdings auch für die anderen Top-Produzenten, wie Barrick, Newmont oder aber Agnico Eagle Mines.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

