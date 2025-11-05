Kontron springt an die Spitze – Aktie zieht an!

Der Umsatz des Unternehmens aus dem österreichischen Linz belief sich auf 1,18 Milliarden Euro und lag leicht unter dem Vorjahreswert von 1,21 Milliarden Euro. Der Rückgang steht laut Kontron im Zusammenhang mit dem Wegfall des COM-Geschäfts. Gleichzeitig stieg die operative EBITDA-Marge auf 12,5 Prozent nach 11,7 Prozent im Vorjahreszeitraum. Der operative Cashflow erreichte 49,7 Millionen Euro gegenüber 2,8 Millionen Euro im Vorjahr.

Kontron hat in den ersten neun Monaten 2025 eine Ergebnisverbesserung erzielt. Das EBITDA stieg auf 193,6 Millionen Euro nach 141,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wobei ein Einmaleffekt von rund 46 Millionen Euro enthalten war. Das Konzernergebnis nach Minderheiten erhöhte sich auf 110,8 Millionen Euro nach 62,3 Millionen Euro im Vorjahr. Je Kontron Aktie ergab sich ein Gewinn von 1,80 Euro, im Vorjahr waren es 1,01 Euro.

Das Eigenkapital erhöhte sich auf 714,8 Millionen Euro nach 652,3 Millionen Euro zum Jahresende 2024. Die Eigenkapitalquote stieg auf 40,6 Prozent nach 35,8 Prozent. Der Auftragseingang belief sich auf 1,548 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1,18 Milliarden Euro, das Book-to-Bill-Verhältnis lag bei 1,31. Der Auftragsbestand wuchs auf 2,44 Milliarden Euro, die Projekt-Pipeline auf 7,8 Milliarden Euro.

Der Auftragsbestand Ende September belegt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahreswechsel.

Außerdem bestätigte Kontron die Ende Oktober vorgelegten Eckdaten für das dritte Quartal und die damals angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen hatte die Umsatzplanung leicht gesenkt, aber am Gewinnziel festgehalten. Das Analystenhaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach finalen Zahlen mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen.

Martin Comtesse, Analyst von Jefferies schrieb dazu, dass Kontrons Vorhaben den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität und die schnell wachsenden, gewinnträchtigen Segmente wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung untermauere. Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse am Mittwoch. Trotz des schwächeren dritten Quartals seien die Jahresziele für den operativen Gewinn (Ebitda) bestätigt worden.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 21,76EUR auf Tradegate (05. November 2025, 12:52 Uhr) gehandelt.

