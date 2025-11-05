ROUNDUP
Qiagen sucht neuen Chef - Aktienrückkauf, Übernahme und Prognose erhöht
- Qiagen sucht neuen CEO, Thierry Bernard tritt zurück.
- Übernahme von Parse und Aktienrückkauf angekündigt.
- Q3-Ergebnisse übertreffen Erwartungen, Aktie fällt dennoch.
VENLO (dpa-AFX) - Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen muss sich einen neuen Chef suchen. Der aktuelle Unternehmenslenker Thierry Bernard will zurücktreten, sobald ein Nachfolger ernannt worden ist, wie der Dax-Konzern am Dienstagabend überraschend mitteilte. Zugleich kündigte der Konzern die Übernahme des US-Biotechunternehmens Parse sowie einen weiteren synthetischen Aktienrückkauf über eine halbe Milliarde US-Dollar (434 Mio Euro) an. Im dritten Quartal schnitt Qiagen derweil besser ab als gedacht und das Management erhöhte daraufhin sein Gewinnziel für das Jahr. Die Börse zeigte sich angesichts der Gemengelage jedoch nicht überzeugt, das Papier verlor zur Wochenmitte deutlich.
Gegen Mittag notierte die Aktie als einer der größten Verlierer im Dax mit einem Abschlag von mehr als vier Prozent. Analyst Dan Leonhard von der Schweizer Bank UBS zeigte sich vor allem vom bevorstehenden Chefwechsel überrascht, sah aber auch einige Probleme im Zusammenhang mit der Parse-Übernahme. Andere Experten verwiesen zudem darauf, dass der beibehaltene Umsatzausblick ein unerwartet schwaches Jahresviertel impliziere. Mit den aktuellen Kursverlusten setzt die Qiagen-Aktie ihre jüngste Negativsträhne fort. Seit Jahresbeginn hat das Papier inzwischen gut 14 Prozent eingebüßt.
Wie Finanzchef Bernard Sackers am Mittwoch vor Journalisten erklärte, dürfte die Suche nach einem Nachfolger für Qiagen-Lenker Bernard drei bis sechs Monate dauern. Er selbst, habe keine Ambitionen auf den Job, ergänzte der langjährige Finanzvorstand. "Ich bin happy, mit dem, was ich mache."
Bernard und der Aufsichtsrat hatten sich nach Unternehmensangaben darauf geeinigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Nachfolgeprozess gekommen sei. Die Suche nach internen und externen Kandidaten habe begonnen. Bernard gehörte seit 2015 zu Qiagen und leitet die Geschicke des Unternehmens seit 2019.
Im dritten Quartal übertraf Qiagen mit nahezu allen Kennziffern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Konzern verbuchte einen Umsatz von 533 Millionen Dollar, sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn wuchs um 15 Prozent auf 129 Millionen Dollar. Unter dem Strich verdiente Qiagen mit 130 Millionen Dollar ein Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 61 US-Cent zudem über der Unternehmensprognose von 58 Cent.
Für das laufende Jahr rechnet die Qiagen-Führung weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg um vier bis fünf Prozent. Die Margenprognose von währungsbereinigt 30 Prozent bestätigte das Unternehmen. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun von im Vorjahr 2,18 auf 2,38 Dollar steigen, drei Cent mehr als bisher in Aussicht gestellt.
Für das Schlussquartal rechnet Qiagen nun abseits der Wechselkurse mit einem Umsatzwachstum um zwei Prozent. Analysten hatten mit mehr gerechnet, Jefferies-Experte Tycho Petersen beispielsweise mit plus 5 Prozent. Sackers erklärte, die vorsichtige Prognose sei dem voraussichtlich bis Ende des Jahres noch anhaltenden Shutdown der US-Regierung geschuldet.
Zur Übernahme von Parse sagte Sackers, diese werde voraussichtlich im Dezember unter Dach und Fach gebracht. Qiagen zahlt dafür rund 225 US-Dollar Millionen in bar, hinzu kämen weitere mögliche Meilensteine. Wichtigstes Produkt des in Seattle in den USA beheimateten Biotechunternehmens ist eine Plattform, die mit einer hohen Auflösung die Analyse von Milliarden Einzelzellen ermöglicht. Qiagen rechnet dank des Einzuges von Künstlicher Intelligenz in der Arzneimittelforschung künftig mit einem starken Marktwachstum. Parse soll 2026 rund 40 Millionen Dollar zum Konzernumsatz beitragen, mit einem zweistelligen Wachstum in den Folgejahren. Ab 2028 werde sich der Zukauf auch wertsteigernd auswirken, 2026 aber den bereinigten Gewinn je Aktie noch verwässern.
Der ebenfalls angekündigte synthetische Aktienrückkauf soll im Januar 2026 beginnen und kurz darauf abgewickelt werden. Er besteht aus einer Barauszahlung an die Aktionäre und einer Zusammenlegung von Aktien. Ausgeschüttet wird dabei durch die Erhöhung und anschließende Reduzierung des Nennbetrags der Aktien und nicht durch die Ausschüttung des Gewinns. Dies hat für die Investoren auch Steuervorteile.
Qiagen hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach auf diese in Deutschland eher weniger gewöhnliche Form der Ausschüttung zurückgegriffen. Ursprünglich hatte das Management angekündigt, bis 2028 Aktien im Wert von mindestens einer Milliarde Dollar zurückzukaufen - dieses Ziel sei nun mit dem neuen Rückkauf bereits im kommenden Jahr übererfüllt, sagte Sackers./stw/tav/mne/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Qiagen Aktie
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 38,17 auf Tradegate (05. November 2025, 12:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Qiagen Aktie um -5,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Qiagen bezifferte sich zuletzt auf 8,30 Mrd..
Qiagen zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,00EUR.
...
Angesichts des positiven Starts ins Jahr 2025 hebt QIAGEN seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2025 vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Quartal und der aktuellen Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung der Gegenwinde durch die kürzlich angekündigten U.S.-Importzölle und einem steuerlichen Umfeld, das besser als erwartet ist, an.
Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 wird nun bei rund $2,35 (CER) erwartet, was über der vorherigen Prognose von rund $2,28 (CER) liegt. Gleichzeitig wird das angestrebte Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% für das Gesamtjahr 2025 zu steigern, bekräftigt.
Das ist stark.
die kapitalzurückführung wurde auf meinen freistellungsauftrag angerechnet ! --mmn. nicht korrekt.
wie ist das bei euch abgewickelt worden ?
habe auf der qiagen seite einen artikel dazu gefunden .(entn. von qiagen Internetseite)
Erklärung zur deutschen Steuersituation des synthetischen
Aktienrückkaufs (SSBB )
Als niederländische Aktiengesellschaft kann die QIAGEN N.V. keine deutsche
steuerliche Würdigung des synthetischen Aktienrückkaufs vornehmen und
insbesondere keine Entscheidung über den Einbehalt von Kapitalertragsteuer im
Rahmen der Auszahlung an die deutschen Aktionäre treffen. Hierzu sind während der
Durchführung des synthetischen Aktienrückkaufs hinsichtlich des Einbehalts von
Kapitalertragsteuer die involvierten Depotbanken sowie während der Durchführung des
steuerlichen Feststellungs- und Veranlagungsverfahrens die deutschen
Finanzbehörden zuständig.
QIAGEN wird sämtlichen Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten nachkommen, um das
steuerliche Verfahren im Sinne der deutschen Aktionäre abzuschließen. Dazu gehört,
dass wir beim Bundeszentralamt für Steuern einen Antrag auf Feststellung des
steuerlichen Einlagekontos bzw. der Einlagenrückgewähr stellen (im Folgenden
„Bescheinigung“). Damit wird nachgewiesen, dass die Zahlungen aus dem
synthetischen Aktienrückkauf aus dem Eigenkapital heraus geleistet werden und damit
beim deutschen Aktionär steuerfrei bleiben. Die verfahrensrechtliche und materiell
steuerrechtliche Würdigung zur Ausstellung dieser Bescheinigung wird jedoch durch
das Bundeszentralamt für Steuern getroffen. Auf Basis unserer Erfahrungen aus den
synthetischen Aktienrückkäufen aus 2017 und 2024 gehen wir davon aus, dass das
Bundeszentralamt für Steuern diese Bescheinigung ausstellen wird.
Sollte die Bescheinigung erteilt werden, werden wir diese auf unserer Investor
Relations Homepage publizieren. Depotbanken können unseres Erachtens auf dieser
Basis gegebenenfalls auch zunächst einbehaltene Quellensteuern erstatten. Sollte eine
entsprechende Bescheinigung bis zum Ablauf des Jahres 2025 nicht vorliegen, besteht
für die deutschen Aktionäre weiterhin die Möglichkeit zur Erstattung bzw. Verrechnung
einbehaltener Kapitalertragsteuer im Rahmen des persönlichen Veranlagunsverfahrens.
gruss
hl
Ich hoffe darauf auch in 2025.
so long
linkshaender