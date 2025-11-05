Agentic AI wird zum Megatrend

Frankfurt (ots) - 100 Führungskräfte aus der Wirtschaft nehmen Stellung zum

Einsatz von KI-Agenten zur Kommunikation mit der Kundschaft



Agentic AI ist ein Megatrend, sagen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der

Befragten in einer Umfrage der Spitch AG, einem Anbieter von

Sprachdialogsystemen mit Künstlicher Intelligenz (KI, deutsch für "Artificial

Intelligence, AI). Befragt wurden 100 Führungskräfte aus Unternehmen in

Deutschland, die ein Contact Center zur Kundenkommunikation betreiben. Rund 70

Prozent der Firmen unterhalten eigene Zentralen zur Kundenkommunikation, die

restlichen 30 Prozent haben diese Funktion an externe Dienstleister ausgelagert.



Agentic AI bezeichnet eine neue Generation von KI-Systemen, die autonom handeln,

um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen, indem sie komplexe Aufgaben in

eigenständige Schritte zerlegen, diese ausführen, das Ergebnis bewerten und sich

bei Bedarf selbst korrigieren. Moderne Sprachdialogsysteme arbeiten mit Agentic

AI, sodass sie sich in gesprochener Sprache mit Nutzern "unterhalten" und deren

Anfragen verstehen und selbstständig beantworten können.







KI-Lösungen im Kundenservice gelegt hat und einer breiten Überzeugung Platz

macht: Über drei Viertel (77 Prozent) der Unternehmen sind überzeugt, dass

Agentic AI den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kundenkommunikation

"revolutioniert". Diese Wahrnehmung geht weit über eine kurzfristige

Modeerscheinung hinaus: 47 Prozent sind fest davon überzeugt, dass sich Agentic

AI langfristig als Standard etablieren wird. Weitere 52 Prozent gehen zumindest

davon aus, dass dies teilweise der Fall sein wird.



Agentic AI als strategisches Signal



Der Einsatz autonomer KI-Systeme ist laut Umfrage nicht nur eine Frage der

Effizienz, sondern auch ein strategisches Signal. Für 93 Prozent der Befragten

spielt die Wahrnehmung einer hohen Innovationskraft eine wichtige Rolle. Mehr

als drei Viertel (77 Prozent) messen dem Einsatz von Agentic AI Vorteile für die

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei, wobei ein gutes Drittel (36 Prozent)

dies sogar als einen entscheidenden Faktor im Wettbewerbsumfeld betrachtet. Die

Vorteile werden dabei als unmittelbar spürbar eingeschätzt: Praktisch alle

Befragten (97 Prozent) gehen von direkten oder indirekten Vorteilen durch

Agentic AI aus, davon 42 Prozent von unmittelbaren Nutzeneffekten.



Als wichtigsten Vorteil sehen 64 Prozent der Befragten die flexible Skalierung





