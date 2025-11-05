Agentic AI wird zum Megatrend

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Frankfurt (ots) - 100 Führungskräfte aus der Wirtschaft nehmen Stellung zum
    Einsatz von KI-Agenten zur Kommunikation mit der Kundschaft

    Agentic AI ist ein Megatrend, sagen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der
    Befragten in einer Umfrage der Spitch AG, einem Anbieter von
    Sprachdialogsystemen mit Künstlicher Intelligenz (KI, deutsch für "Artificial
    Intelligence, AI). Befragt wurden 100 Führungskräfte aus Unternehmen in
    Deutschland, die ein Contact Center zur Kundenkommunikation betreiben. Rund 70
    Prozent der Firmen unterhalten eigene Zentralen zur Kundenkommunikation, die
    restlichen 30 Prozent haben diese Funktion an externe Dienstleister ausgelagert.

    Agentic AI bezeichnet eine neue Generation von KI-Systemen, die autonom handeln,
    um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen, indem sie komplexe Aufgaben in
    eigenständige Schritte zerlegen, diese ausführen, das Ergebnis bewerten und sich
    bei Bedarf selbst korrigieren. Moderne Sprachdialogsysteme arbeiten mit Agentic
    AI, sodass sie sich in gesprochener Sprache mit Nutzern "unterhalten" und deren
    Anfragen verstehen und selbstständig beantworten können.

    Laut Spitch zeigt die Befragung, dass sich die anfängliche Skepsis gegenüber
    KI-Lösungen im Kundenservice gelegt hat und einer breiten Überzeugung Platz
    macht: Über drei Viertel (77 Prozent) der Unternehmen sind überzeugt, dass
    Agentic AI den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kundenkommunikation
    "revolutioniert". Diese Wahrnehmung geht weit über eine kurzfristige
    Modeerscheinung hinaus: 47 Prozent sind fest davon überzeugt, dass sich Agentic
    AI langfristig als Standard etablieren wird. Weitere 52 Prozent gehen zumindest
    davon aus, dass dies teilweise der Fall sein wird.

    Agentic AI als strategisches Signal

    Der Einsatz autonomer KI-Systeme ist laut Umfrage nicht nur eine Frage der
    Effizienz, sondern auch ein strategisches Signal. Für 93 Prozent der Befragten
    spielt die Wahrnehmung einer hohen Innovationskraft eine wichtige Rolle. Mehr
    als drei Viertel (77 Prozent) messen dem Einsatz von Agentic AI Vorteile für die
    Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei, wobei ein gutes Drittel (36 Prozent)
    dies sogar als einen entscheidenden Faktor im Wettbewerbsumfeld betrachtet. Die
    Vorteile werden dabei als unmittelbar spürbar eingeschätzt: Praktisch alle
    Befragten (97 Prozent) gehen von direkten oder indirekten Vorteilen durch
    Agentic AI aus, davon 42 Prozent von unmittelbaren Nutzeneffekten.

    Als wichtigsten Vorteil sehen 64 Prozent der Befragten die flexible Skalierung
    Spitch-Umfrage Agentic AI wird zum Megatrend 100 Führungskräfte aus der Wirtschaft nehmen Stellung zum Einsatz von KI-Agenten zur Kommunikation mit der Kundschaft Agentic AI ist ein Megatrend, sagen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der Befragten in einer Umfrage der Spitch AG, einem Anbieter …