Spitch-Umfrage
Agentic AI wird zum Megatrend
Frankfurt (ots) - 100 Führungskräfte aus der Wirtschaft nehmen Stellung zum
Einsatz von KI-Agenten zur Kommunikation mit der Kundschaft
Agentic AI ist ein Megatrend, sagen mehr als zwei Drittel (68 Prozent) der
Befragten in einer Umfrage der Spitch AG, einem Anbieter von
Sprachdialogsystemen mit Künstlicher Intelligenz (KI, deutsch für "Artificial
Intelligence, AI). Befragt wurden 100 Führungskräfte aus Unternehmen in
Deutschland, die ein Contact Center zur Kundenkommunikation betreiben. Rund 70
Prozent der Firmen unterhalten eigene Zentralen zur Kundenkommunikation, die
restlichen 30 Prozent haben diese Funktion an externe Dienstleister ausgelagert.
Agentic AI bezeichnet eine neue Generation von KI-Systemen, die autonom handeln,
um ein vorgegebenes Ziel zu erreichen, indem sie komplexe Aufgaben in
eigenständige Schritte zerlegen, diese ausführen, das Ergebnis bewerten und sich
bei Bedarf selbst korrigieren. Moderne Sprachdialogsysteme arbeiten mit Agentic
AI, sodass sie sich in gesprochener Sprache mit Nutzern "unterhalten" und deren
Anfragen verstehen und selbstständig beantworten können.
