Saudi-Arabien definiert seinen Reichtum neu und löst sich von der Ölabhängigkeit

Abu Zaki stellte fest, dass Saudi-Arabiens Nicht-Öl-Wirtschaft im ersten Quartal 2025 mehr als 57 % des BIP ausmachte, während die Nicht-Öl-Einnahmen von 164 Mrd. SAR im Jahr 2015 auf mehr als 502 Mrd. SAR im Jahr 2024 stiegen. Dies spiegelt den Erfolg der von der saudischen Regierung unter der Leitung des Finanzministeriums und seiner spezialisierten Zentren durchgeführten Maßnahmen zur wirtschaftlichen Diversifizierung wider.

RIYADH, Saudi-Arabien, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- In einem in Asharq Al-Awsat veröffentlichten analytischen Artikel mit dem Titel "How is Saudi Arabia Redefining Wealth and Economic Sovereignty?" (Wie definiert Saudi-Arabien Reichtum und wirtschaftliche Souveränität neu?) untersuchte der Autor Faisal Abu Zaki die tiefgreifenden Veränderungen, die sich im Rahmen der saudischen Vision 2030 in der Wirtschaftsstruktur des Königreichs vollziehen. Er betonte, dass das Königreich nicht nur seine Wirtschaft wieder aufbaut, sondern Wohlstand und wirtschaftliche Souveränität durch den Übergang zu einer auf Wissen, Technologie und Menschen basierenden Wirtschaft grundlegend neu definiert.

Er erläuterte, dass sich das Konzept des Wohlstands inzwischen über die natürlichen Ressourcen hinaus auf Investitionen in Humankapital und die Entwicklung nationaler Fähigkeiten in den Bereichen KI, digitale Technologien, erneuerbare Energien und Halbleiter verlagert hat. Abu Zaki wies darauf hin, dass Saudi-Arabien sich stetig auf den Aufbau einer nachhaltigen, souveränen Wirtschaft zubewegt, die auf der Produktion von Wissen und nicht auf der Vermietung von Öl beruht.

Abu Zaki fügte hinzu, dass der Öffentliche Investitionsfonds (PIF) nun ein neues Modell wirtschaftlicher Souveränität darstellt, das auf einer strategischen Expansion in zukunftsorientierte Sektoren beruht. Gleichzeitig bietet die vom Finanzministerium und dem National Debt Management Center (NDMC) überwachte Steuer- und Finanzpolitik einen Rahmen, der die Haushaltsdisziplin stärkt und die langfristige Nachhaltigkeit gewährleistet.

Abu Zaki gab auch einen Überblick über die Arbeitsmarktindikatoren und stellte fest, dass die Gesamtarbeitslosenquote im ersten Quartal 2025 auf 3,2 % gesunken ist, während die Erwerbsbeteiligung der Frauen auf über 36 % gestiegen ist. Er betonte, dass "der neue Reichtum des Königreichs nicht nur in seinen Ressourcen liegt, sondern auch in den Fähigkeiten seiner Menschen, die die Grundlage für den wirtschaftlichen Wandel bilden".

In seiner Schlussfolgerung betonte Abu Zaki, dass das Konzept der wirtschaftlichen Souveränität in Saudi-Arabien heute auf der Fähigkeit beruht, finanzielle Entscheidungen im eigenen Land zu treffen und nationale Erträge in den Aufbau von Wissen zu investieren, anstatt sich auf externe Quellen zu verlassen oder der Volatilität der Weltmärkte ausgesetzt zu sein. Dies macht die saudische Wirtschaft zu einem unverwechselbaren Modell für die Neudefinition von Wohlstand im 21.

Communication & Financial Knowledge (Mutamem) schätzt diesen nationalen Medienbeitrag, der die Tiefe der wirtschaftlichen Veränderungen im Königreich verdeutlicht. Das Zentrum bekräftigt, dass die Schärfung des Finanz- und Wirtschaftsbewusstseins in der Gesellschaft ein grundlegender Pfeiler zur Erreichung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Souveränität ist.

Mit seinen Programmen und Initiativen unterstützt das Zentrum weiterhin die Ziele des Finanzministeriums bei der Förderung der finanziellen Bildung und der Vermittlung von Finanzwissen an die Gesellschaft und trägt so zum Aufbau einer verantwortungsvollen Finanzkultur bei, die mit den Zielen der saudischen Vision 2030 im Einklang steht.

