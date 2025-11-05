BVG und MSD Tiergesundheit ausgezeichnet - Höchste Ehrung im Dialogmarketing geht nach Berlin und München

Frankfurt am Main (ots) - Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat am

Abend des 4. November 2025 in Frankfurt im Rahmen der EDDI-Night die begehrten

EDDI-Awards 2025 verliehen. In der Kategorie B2C ging die Auszeichnung an die

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) , in der Kategorie B2B an MSD Tiergesundheit .

Damit würdigt der DDV zwei Unternehmen, die durch herausragendes,

kundenzentriertes und langfristig erfolgreiches Dialogmarketing überzeugen.



"Der EDDI ist mehr als ein Preis - er ist ein Gütesiegel für exzellente

Dialogstrategien, die messbar zum Unternehmenserfolg beitragen", so die

einleitenden Worte von DDV-Präsident Martin Nitsche bei der Preisverleihung.

"Beide Gewinner zeigen eindrucksvoll, dass datengetriebenes und zugleich

empathisches Marketing kein Widerspruch ist, sondern die Basis für nachhaltige

Kundenbeziehungen."





