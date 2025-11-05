    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMerck & Co AktievorwärtsNachrichten zu Merck & Co

    BVG und MSD Tiergesundheit ausgezeichnet - Höchste Ehrung im Dialogmarketing geht nach Berlin und München

    Frankfurt am Main (ots) - Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat am
    Abend des 4. November 2025 in Frankfurt im Rahmen der EDDI-Night die begehrten
    EDDI-Awards 2025 verliehen. In der Kategorie B2C ging die Auszeichnung an die
    Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) , in der Kategorie B2B an MSD Tiergesundheit .
    Damit würdigt der DDV zwei Unternehmen, die durch herausragendes,
    kundenzentriertes und langfristig erfolgreiches Dialogmarketing überzeugen.

    "Der EDDI ist mehr als ein Preis - er ist ein Gütesiegel für exzellente
    Dialogstrategien, die messbar zum Unternehmenserfolg beitragen", so die
    einleitenden Worte von DDV-Präsident Martin Nitsche bei der Preisverleihung.
    "Beide Gewinner zeigen eindrucksvoll, dass datengetriebenes und zugleich
    empathisches Marketing kein Widerspruch ist, sondern die Basis für nachhaltige
    Kundenbeziehungen."

    BVG begeistert mit emotionalem und konsequentem Kundendialog

    Die BVG ist Deutschlands größtes kommunales Nahverkehrsunternehmen mit rund
    15.800 Beschäftigten, mehr als 1 Milliarde Fahrgästen jährlich und einem
    Streckennetz von über 1.900 Kilometern. Mit einer hochgradig emotionalen,
    kreativen und konsequent umgesetzten Kommunikationsstrategie überzeugte die BVG
    die Jury. In einem herausfordernden Umfeld ist es dem Unternehmen gelungen, die
    Wahrnehmung der Marke nachhaltig zu verändern und eine anfänglich kritische
    Haltung vieler Nutzerinnen und Nutzer in eine positive Beziehung zu verwandeln.
    Durch innovative, humorvolle und kundenzentrierte Kampagnen über alle Kanäle
    hinweg schafft es die BVG, Nähe, Sympathie und Vertrauen aufzubauen. Steigende
    Abo-Zahlen belegen den Erfolg dieser Strategie.

    "Wir reden nicht nur mit unseren Fahrgästen, wir hören auch zu - und manchmal
    lachen wir gemeinsam über uns selbst", sagte Svea Barei, Leitern Werbung bei
    BVG. "Dass unser Dialog mit den Berlinerinnen und Berlinern nun mit dem EDDI
    ausgezeichnet wird, freut uns riesig. Der Preis gehört allen, die tagtäglich mit
    Leidenschaft für ein bisschen mehr #WeilWirDichLieben sorgen."

    MSD Tiergesundheit überzeugt durch datengetriebene Exzellenz im B2B-Marketing

    In der Kategorie B2B entschied sich die Jury einstimmig für MSD Tiergesundheit.
    Das Unternehmen richtet seine Kommunikation an Tierärzte, Tierhalter und
    Landwirte und setzt seit 2019 auf eine konsequente, dialogorientierte und
    datengetriebene Marketingstrategie im Rahmen der besonderen regulatorischen
    Anforderungen im Pharmabereich. Mit gezielter Segmentierung, digitalen
    Weiterbildungsangeboten und innovativen Lead-Generierungsprojekten gelingt es
    MSD Tiergesundheit, seine heterogenen Zielgruppen über alle Kanäle hinweg
    individuell anzusprechen. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von
    Webcrawling zur Identifikation relevanter Betriebe sowie die konsequente Nutzung
    von Customer Journeys entlang des gesamten Kundenlebenszyklus.

    MSD Tiergesundheit ist Teil des globalen Pharmaunternehmens Merck Sharp & Dohme
    (MSD) mit rund 70.000 Mitarbeitenden weltweit und einem Jahresumsatz von 64
    Milliarden US-Dollar. In Deutschland beschäftigt MSD rund 2.500 Mitarbeitende an
    neun Standorten, der Hauptsitz befindet sich in München.

    "Unser Ziel ist es, Tiergesundheit im echten Dialog mit unseren Partnern
    gemeinsam zu verbessern", betonte Nico Wohlschlegel, Director Marketing
    Operations & Business Excellence bei MSD Tiergesundheit. "Der EDDI bestätigt
    unseren Weg, Technologie, Wissen und Empathie zu verbinden, um langfristige
    Beziehungen aufzubauen."

    Über den EDDI-Award

    Der EDDI-Award wird seit 1993 vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV)
    verliehen und gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Branche.
    Prämiert werden Unternehmen, die mit innovativen, integrierten und
    kundenzentrierten Dialogstrategien langfristig erfolgreich sind. Zu den
    bisherigen Gewinnern zählen u. a. Apollo, SAP, Commerzbank, R+V Versicherung,
    Rohde & Schwarz, PAYBACK, Deutsche Bahn, Douglas, Merck, REWE Group, dm-drogerie
    markt, Lufthansa und Porsche.

