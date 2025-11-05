    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Milliarden-Deal

    KI-Revolution im Nahen Osten: Ein Unternehmen auf der Jagd nach Datenmacht!

    Microsoft und G42 investieren über 15 Milliarden US-Dollar in neue Rechenzentren in den Emiraten. Ein Signal, wie ernst der Software-Riese seine KI-Pläne nimmt.

    • Microsoft und G42 investieren 15 Mrd. USD in Rechenzentren.
    • 200 Megawatt zusätzliche Kapazität bis Ende 2024 geplant.
    • US-Exportgenehmigung für Nvidia-Chips stärkt KI-Entwicklung.
    Milliarden-Deal - KI-Revolution im Nahen Osten: Ein Unternehmen auf der Jagd nach Datenmacht!
    Microsoft und der Abu-Dhabi-Technologiekonzern G42 kündigen eine massive Erweiterung ihrer Rechenzentrums-Kapazitäten in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Gemeinsam wollen die Partner bis Ende nächsten Jahres zusätzliche 200 Megawatt an Datenzentrumsleistung bereitstellen. Die Umsetzung übernimmt Khazna Data Centers, eine Tochtergesellschaft von G42.

    Das Projekt ist Teil eines gigantischen Investitionspakets von mehr als 15 Milliarden US-Dollar, mit dem der US-Technologieriese seine Präsenz im Golfstaat ausbauen will. Laut Microsoft soll der Investitionswert in den Emiraten bis Ende 2025 rund 7,3 Milliarden US-Dollar erreichen. Weitere 7,9 Milliarden US-Dollar fließen zwischen 2026 und 2029 in die Region.

    Beide Unternehmen erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung:

    "Diese Erweiterung stärkt die sicheren, skalierbaren und souveränen Cloud-Dienste von Microsoft Azure in den Vereinigten Arabischen Emiraten."

    Die neuen Kapazitäten sollen insbesondere den steigenden Bedarf an Infrastruktur für künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste decken.

    Grünes Licht für Hightech-Chips

    Die Expansion erhält zusätzliche Dynamik durch eine Entscheidung aus Washington. Die US-Regierung hat den Export fortschrittlicher Nvidia-Chips in die Emirate genehmigt. Diese Hochleistungskomponenten sind entscheidend für die Entwicklung moderner KI-Systeme – ein klares Signal, dass die Golfstaaten zu einem wichtigen globalen Zentrum für künstliche Intelligenz aufsteigen wollen.

    Milliarden-Partnerschaft mit geopolitischer Tiefe

    Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft 1,5 Milliarden US-Dollar in G42 investiert und damit eine Minderheitsbeteiligung an dem auf KI und Cloud spezialisierten Unternehmen erworben. G42 wird zudem vom Private-Equity-Investor Silver Lake, dem Staatsfonds Mubadala sowie dem Family Office des Milliardärs Ray Dalio unterstützt.

    Mit der neuen Investitionsrunde unterstreicht Microsoft seine strategische Wette auf den Nahen Osten. Der Golfstaat gilt als einer der ambitioniertesten Standorte weltweit, wenn es um digitale Transformation und KI-Entwicklung geht.

    "Wir sehen in den Emiraten eine einzigartige Kombination aus Innovationskraft, Energieeffizienz und geopolitischer Stabilität", heißt es aus dem Umfeld des Konzerns. Damit positioniert sich Microsoft klar gegen Konkurrenten wie Amazon Web Services und Google Cloud, die ebenfalls auf dem Golfmarkt expandieren.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 447,5EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:26 Uhr) gehandelt.


