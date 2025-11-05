Yum Brands: Evercore rät zum Kauf – Pizza-Hut-Verkauf könnte Kurs beflügeln

Der Fast-Food-Riese Yum Brands steht vor einem möglichen Befreiungsschlag: Das Unternehmen prüft strategische Optionen für seine angeschlagene Tochter Pizza Hut – einschließlich eines Verkaufs. Laut einer neuen Analyse von Evercore ISI könnte dieser Schritt den Aktienkurs langfristig beflügeln. Die Investmentbank stufte die Aktie von "In Line" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von 165 auf 180 US-Dollar. Das sind rund 20 Prozent mehr als der Schlusskurs am Dienstag an der Nasdaq.

Analyst David Palmer sieht in der möglichen Abspaltung von Pizza Hut zwar kurzfristig geringere Gewinne, langfristig jedoch mehr Stabilität und höhere Margen. In seiner Berechnung sinkt das prognostizierte Ergebnis je Aktie für das Jahr 2027 von 7,64 auf rund 7,10 US-Dollar. Dennoch erwartet Palmer nach einer Trennung "konstanteres Gewinnwachstum" und verweist auf die Kapitalstärke des Konzerns. Mit einem möglichen Verkaufserlös von etwa drei Milliarden US-Dollar könnte Yum Brands eigene Aktien deutlich aggressiver zurückkaufen, was ein klar positives Signal für Anleger wäre.