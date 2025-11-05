Fast-Food-Riese
Yum Brands: Evercore rät zum Kauf – Pizza-Hut-Verkauf könnte Kurs beflügeln
Evercore ISI rät zum Kauf von Yum Brands. Der mögliche Verkauf von Pizza Hut könnte das Fast-Food-Konglomerat profitabler machen und den Aktienkurs antreiben. Besonders Taco Bell sorge für Wachstum und stabile Margen.
- Yum Brands: Kaufempfehlung von Evercore ISI.
- Pizza Hut-Verkauf könnte Aktienkurs steigern.
- Taco Bell zeigt starkes Wachstum und stabile Margen.
Der Fast-Food-Riese Yum Brands steht vor einem möglichen Befreiungsschlag: Das Unternehmen prüft strategische Optionen für seine angeschlagene Tochter Pizza Hut – einschließlich eines Verkaufs. Laut einer neuen Analyse von Evercore ISI könnte dieser Schritt den Aktienkurs langfristig beflügeln. Die Investmentbank stufte die Aktie von "In Line" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von 165 auf 180 US-Dollar. Das sind rund 20 Prozent mehr als der Schlusskurs am Dienstag an der Nasdaq.
Analyst David Palmer sieht in der möglichen Abspaltung von Pizza Hut zwar kurzfristig geringere Gewinne, langfristig jedoch mehr Stabilität und höhere Margen. In seiner Berechnung sinkt das prognostizierte Ergebnis je Aktie für das Jahr 2027 von 7,64 auf rund 7,10 US-Dollar. Dennoch erwartet Palmer nach einer Trennung "konstanteres Gewinnwachstum" und verweist auf die Kapitalstärke des Konzerns. Mit einem möglichen Verkaufserlös von etwa drei Milliarden US-Dollar könnte Yum Brands eigene Aktien deutlich aggressiver zurückkaufen, was ein klar positives Signal für Anleger wäre.
Besonders optimistisch zeigt sich Evercore für Taco Bell, das erfolgreich Marktanteile gewinnt. Trotz gestiegener Rindfleischpreise von über zehn Prozent könnte die margenstarke Kette Schätzungen zufolge eine operative Marge von 24 Prozent erzielen. Taco Bell wächst in allen Einkommensschichten, insbesondere bei Familien und jüngeren Konsumenten, was ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Marke ist.
Insgesamt bleiben die Analystenmeinungen jedoch geteilt: Von 32 Experten raten 21 zum Halten, während nur elf – davon vier mit der Bewertung "Strong Buy" – zum Einstieg raten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 160 US-Dollar, das höchste bei 185 US-Dollar.
Ein möglicher Pizza-Hut-Exit könnte für Yum Brands also der Beginn einer profitableren, fokussierteren Ära sein – und für Anleger eine neue Gelegenheit, sich bei einem globalen Fast-Food-Giganten zu positionieren.
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion
