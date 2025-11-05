Zimmer Biomet Holdings Aktie verliert deutlich an Wert - -9,30 % - 05.11.2025

Mit einer Performance von -9,30 % musste die Zimmer Biomet Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Zimmer Biomet Holdings ist ein führendes Unternehmen in der orthopädischen Medizintechnik, das sich auf Implantate und chirurgische Produkte spezialisiert hat. Mit einem breiten Produktportfolio und innovativen Technologien hebt es sich von Konkurrenten wie Stryker und Johnson & Johnson ab.

Obwohl die Zimmer Biomet Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,26 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zimmer Biomet Holdings Aktie damit um +2,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,51 %. Im Jahr 2025 gab es für Zimmer Biomet Holdings bisher ein Minus von -12,98 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

Zimmer Biomet Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,34 % 1 Monat +3,51 % 3 Monate +11,26 % 1 Jahr -10,85 %

Informationen zur Zimmer Biomet Holdings Aktie

Es gibt 198 Mio. Zimmer Biomet Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,45 Mrd.EUR wert.

Zimmer Biomet Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zimmer Biomet Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zimmer Biomet Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.