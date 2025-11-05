Einfach gut: McDonald's gewinnt wieder mehr Kunden

Ich liebe es: So der gängige Werbeslogan für den Burger-Meister aus den USA! Jetzt da der Markt erste Risse zeigt und der Boom-Zyklus für Chip-Werte doch aufgrund von Bedenken der Marktteilnehmer sich dem Ende zu neigen scheint, könnten wieder stabile Konsumaktien in den Blick der Anleger geraten: Wie die Aktie von McDonald's, die vor Börsenöffnung am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt hat.

Zunächst die gute Nachricht: "Wir konnten den weltweiten Systemumsatz um 6 Prozent steigern und den flächenbereinigten Umsatz in allen Segmenten erhöhen. Dies beweist unsere Fähigkeit, auch in einem schwierigen Umfeld nachhaltiges Wachstum zu erzielen", sagte der Vorstandsvorsitzende Chris Kempczinski in einer Pressemitteilung.