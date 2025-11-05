    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's

    Einfach gut: McDonald's gewinnt wieder mehr Kunden

    Fast-Food-Giganten melden ihr Comeback nach schleppenden Quartalen an. So auch McDonald's, das seit langem wieder Kunden dazu gewinnen konnten.

    • McDonald's meldet Umsatzsteigerung von 6 Prozent.
    • Vergleichbarer Umsatz weltweit stieg um 3,6 Prozent.
    • Gewinn je Aktie verfehlt Erwartungen um 0,11 USD.
    Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Ich liebe es: So der gängige Werbeslogan für den Burger-Meister aus den USA! Jetzt da der Markt erste Risse zeigt und der Boom-Zyklus für Chip-Werte doch aufgrund von Bedenken der Marktteilnehmer sich dem Ende zu neigen scheint, könnten wieder stabile Konsumaktien in den Blick der Anleger geraten: Wie die Aktie von McDonald's, die vor Börsenöffnung am Mittwoch Geschäftszahlen vorgelegt hat.

    Zunächst die gute Nachricht: "Wir konnten den weltweiten Systemumsatz um 6 Prozent steigern und den flächenbereinigten Umsatz in allen Segmenten erhöhen. Dies beweist unsere Fähigkeit, auch in einem schwierigen Umfeld nachhaltiges Wachstum zu erzielen", sagte der Vorstandsvorsitzende Chris Kempczinski in einer Pressemitteilung.

    Der weltweite vergleichbare Umsatz stieg um 3,6 Prozent, wobei ein breites Wachstum in allen Segmenten zu verzeichnen war, in den USA stieg der Umsatz um 2,4 Prozent. Der Umsatz im gesamten System weltweit stieg um 8 Prozent (6 Prozent währungsbereinigt) auf über 36 Milliarden US-Dollar und im letzten Quartal auf über 9 Milliarden US-Dollar.

    Jetzt die schlechte: Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im dritten Quartal von 3,22 US-Dollar verfehlt die Erwartungen der Analysten um 0,11 US-Dollar.

    Das tut der Aktie aber keinen Abbruch. Ihr Kurs verläuft vorbörslich waagerecht, unbeeindruckt von den Geschäftszahlen. In turbulenten Zeiten kann die Aktie von McDonald's wieder als Anker fungieren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

