    USD/TRY

    Ruhiger Handel - USD/TRY notiert bei 42,10700 TRY

    USD/TRY konsolidiert nahezu unverändert bei 42,10700TRY befindet sich in einer abwartenden Phase.

    USD/TRY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,28 %
    1 Monat +0,98 %
    3 Monate +3,48 %
    1 Jahr +22,70 %

    Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000TRY in USD/TRY angelegt hat, zahlte damals 18,54805TRY. Heute, bei 42,10700TRY, wäre daraus ein Vermögen von 22.701,6TRY geworden – ein Plus von +127,02 %.

    Informationen zur Türkischen Lira

    Die Türkische Lira (TRY) hat in den letzten Jahren extreme Schwankungen erlebt. Politische Unsicherheit, hohe Inflation und Eingriffe in die Geldpolitik prägen den Kurs. Das Währungspaar EUR-TRY gilt daher als Gradmesser für Stabilität und Vertrauen in die türkische Wirtschaft. Für Anleger und Unternehmen bleibt der Lirakurs ein zentraler Risikofaktor.

    Ob ein Investment in USD/TRY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/TRY

