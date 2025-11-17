Die Könige der Elemente – Platin, Palladium und Rhodium!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Sibanye-Stillwater Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Sibanye-Stillwater Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 17.11.2025, 06:12 Uhr, Berlin/Zürich ·

sie sind selten, sie sind kostbar, und sie verändern die Welt – Platin, Palladium und Rhodium. Drei Metalle, die weder laut noch prunkvoll auftreten, aber in den stillen Tiefen unserer Technologie herrschen wie Könige. Ihre Geschichte reicht von den Minen Südafrikas bis zu den Triebwerken der Raumfahrt – und ihre Zukunft könnte elektrisierender kaum sein!

Platin – das Fundament, auf dem Hightech ruht!

Platin ist der Inbegriff von Beständigkeit. Es rostet nicht, läuft nicht an und trotzt selbst Säuren, die andere Metalle verzerren. Im 18. Jahrhundert hielten spanische Eroberer es für wertloses Silber – bis man erkannte, dass es seltener als Gold ist. Heute begegnet uns Platin überall dort, wo Zuverlässigkeit über Leben und Tod entscheidet, u.a. in Herzschrittmachern, Katalysatoren, Laborgeräten und Raumfahrzeugen. Mit einem Schmelzpunkt von rund 1.770 °C und einem Gewicht, das doppelt so hoch ist wie das von Eisen, ist es ein Symbol für Stabilität und unvergänglichen Wert.

Palladium – Der stille Visionär unter den Edelmetallen!

Palladium ist leicht, beweglich und besitzt eine Fähigkeit, die fast magisch wirkt: es kann Wasserstoff aufnehmen wie ein Schwamm – über das 900-Fache seines eigenen Volumens! Damit ist es ein Schlüsselmetall für die Wasserstoffwirtschaft der Zukunft: Brennstoffzellen, Elektrolyse, saubere Energie. Benannt nach dem Asteroiden Pallas und der Göttin der Weisheit, steht Palladium für Fortschritt, Innovation und den unsichtbaren Motor der Mobilität.

Rhodium – Das Licht der Seltenheit!

Rhodium ist das glänzendste Metall der Welt. Es läuft nie an, reflektiert Licht wie flüssiger Chrom und ist so selten, dass aus einer Tonne Gestein nur wenige Milligramm gewonnen werden. In der Industrie ist Rhodium unverzichtbar:

Es zerlegt giftige Stickoxide (NOx) im Autoauspuff in harmlosen Sauerstoff und Stickstoff – eine chemische Meisterleistung, die Millionen Menschen täglich saubere Luft schenkt. Im Schmuck sorgt Rhodium für den typischen weißgoldenen Luxusglanz, den kein anderes Metall erreicht.

Die unsichtbare Allianz!

Gemeinsam bilden Platin, Palladium und Rhodium das unsichtbare Rückgrat der modernen Zivilisation. Gold mag glänzen, Silber mag verzaubern, doch Platin, Palladium und Rhodium arbeiten still im Hintergrund: unauffällig, unbestechlich und unverzichtbar!

Jetzt fragen Sie sich vermutlich, auf welche Art man von diesen drei äußerst begehrten Rohstoffen profitieren kann? Die einfache Lösung lautet: mit einem Investment in Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ)! Da bekommt man sogar noch einen Goldhebel on top!

Sibanye-Stillwater: die eierlegende Wollmilchsau?!

Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ) ist ein international tätiger Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit Hauptsitz in Südafrika. Ursprünglich im Goldbergbau gegründet, hat das Unternehmen sich stark diversifiziert – insbesondere in Edelmetalle der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium). Sibanye-Stillwater ist mittlerweile einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt.

Quelle: Sibanye-Stillwater Ltd.

Der Konzern hat sich darüber hinaus auch auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen diversifiziert und seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau seines weltweiten Engagements im Bereich Recycling und Aufbereitung von Abraum gestärkt.

Das Projektportfolio umfasst alles … und noch viel mehr!

Das Projektportfolio von Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) ist folglich sehr breit gefächert. Während die europäischen Projekte v.a. strategische Bedeutung besitzen - sowohl Keliber als auch GalliCam wurden unter dem Critical Raw Materials Act als strategische Projekte der EU kategorisiert – betreibt das Unternehmen auch eine klare Strategie zur Dekarbonisierung und zum Ausbau von erneuerbaren Energiequellen, was über den reinen Bergbau hinausgeht. Die Diversifikation nach Region, Metalltyp und Wertschöpfungsstufe (Extraktion → Verarbeitung → Recycling) ist ein wichtiger Faktor für das Geschäftsmodell.

In Südafrika liegt der Schwerpunkt auf den Platingruppenmetallen (PGM) und Gold. Wichtige Projekte sind unter anderem das Akanani-Projekt in der nördlichen Limb des Bushveld-Komplexes sowie das Limpopo-Projekt mit der Schachtanlage „Baobab“. Im Goldbereich zählen Projekte wie Burnstone und Southern Free State (SOFS) zu den zentralen Vorhaben. Diese Projekte reichen von Explorations‑ über Entwicklungs‑ bis zu Produktionsaktivitäten und sichern die langfristige Versorgung mit wertvollen Rohstoffen.

In Nordamerika, insbesondere in den USA, konzentriert sich Sibanye-Stillwater ebenfalls auf die Förderung von PGM. Dazu gehören die Stillwater Mine und die East Boulder Mine in Montana. Ergänzend dazu betreibt das Unternehmen Metallurgie- und Recyclinganlagen, wie das Columbus Metallurgical Complex, um PGMs aus Katalysatoren und anderen Quellen zurückzugewinnen. Diese Aktivitäten verbinden die traditionelle Minentätigkeit mit hochmodernen Kreislaufwirtschaftsansätzen.

In Europa richtet sich das Portfolio vor allem auf Batteriemetalle. Das bedeutendste Projekt ist das Keliber Lithium-Projekt in Finnland, bei dem Sibanye-Stillwater einen Mehrheitsanteil hält und Lithiumhydroxid für Batterien produziert. Ergänzt wird dies durch Projekte wie das GalliCam-Projekt in Frankreich, das auf Nickel und andere kritische Metalle für die Batterieproduktion fokussiert ist. Beide Projekte sind von strategischer Bedeutung für die Energiewende und die Herstellung von Elektrofahrzeugen.

In Australien und weiteren internationalen Standorten erweitert Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) sein Portfolio um Projekte im Bereich Recycling und Tailings-Aufbereitung. Beispiele sind die Century Tailings Retreatment in Queensland, Australien, sowie verschiedene Initiativen zur Rückgewinnung von Metallen aus Bergbauabfällen und alten Katalysatoren. Diese Aktivitäten stärken die Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens und tragen ebenfalls zur Kreislaufwirtschaft bei.

Quelle: Sibanye-Stillwater Ltd.

Darüber hinaus investiert Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) in erneuerbare Energien, insbesondere in Südafrika, um den Strombedarf seiner Minen zu decken und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Zu den Projekten zählen Wind- und Solarparks wie die Castle Wind Farm und Solaranlagen in der Free-State-Region. Diese Maßnahmen unterstützen die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens und erhöhen die Resilienz gegen Energiepreisrisiken. Ein mehr als kluger Schachzug in Zeiten steigender Energiepreise!

Fazit: An Sibanye-Stillwater kommt man kaum vorbei!

Die erfolgreiche Positionierung spiegelt sich auch in den Geschäftszahlen wider! Im Jahr 2024 förderte Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) rund 843.000 Unzen Gold, 1,3 Millionen Unzen Platin, 1,1 Millionen Unzen Palladium, 190.000 Unzen Rhodium, 266.000 Unzen Ruthenium, 64.000 Unzen Iridium, 2,7 Millionen Tonnen Chrom und 7,7 Kilotonnen Nickel gefördert. Ein wahrer Alleskönner!

In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg das bereinigte EBITDA stieg um 118 % auf 4,8 Mrd. Rand (rund 260 Mio. USD), was vor allem auf höhere Goldpreise und Effizienzsteigerungen in den PGM‑Betrieben zurückzuführen ist.

Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ) ist und bleibt für uns der Top Pick für Anleger, die auf einen anhaltenden Boom bei PGM-Metallen, Gold und Lithium setzen möchten!

