    Produktionsstopp bei VW

    So sichern sich Mittelständler besser gegen Engpässe ab (FOTO)

    Sankt Anna am Aigen (ots) - Lieferengpässe, fehlende Teile, Stillstand in den
    Werken - der jüngste Produktionsstopp bei VW zeigt, wie anfällig selbst
    Branchenriesen für Störungen in der Lieferkette sind. Für mittelständische
    Zulieferer kann ein solcher Stillstand existenzbedrohend werden, wenn Zahlungen
    ausbleiben oder Aufträge plötzlich eingefroren werden. Die Abhängigkeit von
    einzelnen Großkunden wird damit zum Risiko.

    Wer sich zu stark auf einen Hauptabnehmer verlässt, spielt mit dem Feuer. Dieser
    Beitrag zeigt, wie Mittelständler ihre Strukturen widerstandsfähiger machen; von
    der Diversifizierung der Kundenbasis über strategische Lagerhaltung bis hin zu
    digitalen Frühwarnsystemen, die Engpässe erkennen, bevor sie teuer werden.

    Strukturelle Abhängigkeiten und Fehlanreize in der Lieferkette

    Mittelständische Zulieferer bewegen sich in einem System, das von einseitigen
    Machtverhältnissen geprägt ist. Großkunden wie VW geben nicht nur die Preise,
    sondern auch Taktung, Liefermengen und Fristen vor und bestimmen damit
    weitgehend die Produktionsrealität ihrer Zulieferer. Diese sind gezwungen, ihre
    Kapazitäten, Investitionen und oft sogar ihre Personalplanung an die Vorgaben
    der OEMs (Original Equipment Manufacturers) anzupassen.

    Kommt es dann zu einem kurzfristigen Produktionsstopp, etwa wegen fehlender
    Halbleiter, sinkender Nachfrage oder Modellwechseln, geraten viele
    Mittelständler in Schieflage. Sie bleiben auf fixen Kosten und Lagerbeständen
    sitzen, während die Zahlungseingänge ausbleiben. Hinzu kommt, dass die
    Kundendiversität häufig gering ist: Ein oder zwei Hauptabnehmer tragen den
    Großteil des Umsatzes, was das Risiko zusätzlich bündelt.

    Erschwerend wirkt das Just-in-Time-Prinzip, das kaum Puffer erlaubt und die
    gesamte Wertschöpfung eng verzahnt. Fällt an der Spitze der Kette die Produktion
    aus, steht auch am Ende alles still. So entsteht eine Abhängigkeit, die sich
    nicht über operative Effizienz lösen lässt, sondern strukturelle Veränderungen
    erfordert.

    Wege zur Unabhängigkeit: Strategische Hebel für Mittelständler

    Unabhängigkeit von einzelnen OEMs bedeutet nicht, sich von ihnen abzuwenden,
    sondern die eigene Position zu stärken. Wichtig ist eine Kombination aus
    Marktbreite, technologischer Tiefe und kooperativer Stärke.

    1. Diversifizierung der Kundenbasis:

    Viele Zulieferer konzentrieren sich aus Kostengründen auf wenige Abnehmer. Eine
    schrittweise Öffnung hin zu weiteren OEMs oder angrenzenden Branchen wie
    Maschinenbau, Medizintechnik oder erneuerbare Energien schafft Stabilität. Der
    Effekt zeigt sich meist nicht sofort, doch selbst kleinere zusätzliche
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
