Produktionsstopp bei VW
So sichern sich Mittelständler besser gegen Engpässe ab (FOTO)
Werken - der jüngste Produktionsstopp bei VW zeigt, wie anfällig selbst
Branchenriesen für Störungen in der Lieferkette sind. Für mittelständische
Zulieferer kann ein solcher Stillstand existenzbedrohend werden, wenn Zahlungen
ausbleiben oder Aufträge plötzlich eingefroren werden. Die Abhängigkeit von
einzelnen Großkunden wird damit zum Risiko.
Wer sich zu stark auf einen Hauptabnehmer verlässt, spielt mit dem Feuer. Dieser
Beitrag zeigt, wie Mittelständler ihre Strukturen widerstandsfähiger machen; von
der Diversifizierung der Kundenbasis über strategische Lagerhaltung bis hin zu
digitalen Frühwarnsystemen, die Engpässe erkennen, bevor sie teuer werden.
Mittelständische Zulieferer bewegen sich in einem System, das von einseitigen
Machtverhältnissen geprägt ist. Großkunden wie VW geben nicht nur die Preise,
sondern auch Taktung, Liefermengen und Fristen vor und bestimmen damit
weitgehend die Produktionsrealität ihrer Zulieferer. Diese sind gezwungen, ihre
Kapazitäten, Investitionen und oft sogar ihre Personalplanung an die Vorgaben
der OEMs (Original Equipment Manufacturers) anzupassen.
Kommt es dann zu einem kurzfristigen Produktionsstopp, etwa wegen fehlender
Halbleiter, sinkender Nachfrage oder Modellwechseln, geraten viele
Mittelständler in Schieflage. Sie bleiben auf fixen Kosten und Lagerbeständen
sitzen, während die Zahlungseingänge ausbleiben. Hinzu kommt, dass die
Kundendiversität häufig gering ist: Ein oder zwei Hauptabnehmer tragen den
Großteil des Umsatzes, was das Risiko zusätzlich bündelt.
Erschwerend wirkt das Just-in-Time-Prinzip, das kaum Puffer erlaubt und die
gesamte Wertschöpfung eng verzahnt. Fällt an der Spitze der Kette die Produktion
aus, steht auch am Ende alles still. So entsteht eine Abhängigkeit, die sich
nicht über operative Effizienz lösen lässt, sondern strukturelle Veränderungen
erfordert.
Wege zur Unabhängigkeit: Strategische Hebel für Mittelständler
Unabhängigkeit von einzelnen OEMs bedeutet nicht, sich von ihnen abzuwenden,
sondern die eigene Position zu stärken. Wichtig ist eine Kombination aus
Marktbreite, technologischer Tiefe und kooperativer Stärke.
1. Diversifizierung der Kundenbasis:
Viele Zulieferer konzentrieren sich aus Kostengründen auf wenige Abnehmer. Eine
schrittweise Öffnung hin zu weiteren OEMs oder angrenzenden Branchen wie
Maschinenbau, Medizintechnik oder erneuerbare Energien schafft Stabilität. Der
Effekt zeigt sich meist nicht sofort, doch selbst kleinere zusätzliche
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
...Die Europäische Kommission hat am Dienstag mitgeteilt, sie begrüße Hinweise aus der Industrie, dass China mit Unternehmen aus der EU in Kontakt getreten sei, um einen teilweisen Fluss von Halbleitern wiederherzustellen. Damit sei ein Worst-Case-Szenario verhindert worden und es entstehe Zeit und Spielraum, um eine dauerhafte Lösung zu finden....
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Volkswagen von 149 auf 151 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66876025-warburg-research-stuft-volkswagen-auf-buy-322.htm
Bei solchen Zahlen noch an eine Dividende zu denken ist absurd und zeigt, dass man sich der katastrophalen Lage nicht bewusst ist.