So sichern sich Mittelständler besser gegen Engpässe ab (FOTO)

Sankt Anna am Aigen (ots) - Lieferengpässe, fehlende Teile, Stillstand in den

Werken - der jüngste Produktionsstopp bei VW zeigt, wie anfällig selbst

Branchenriesen für Störungen in der Lieferkette sind. Für mittelständische

Zulieferer kann ein solcher Stillstand existenzbedrohend werden, wenn Zahlungen

ausbleiben oder Aufträge plötzlich eingefroren werden. Die Abhängigkeit von

einzelnen Großkunden wird damit zum Risiko.



Wer sich zu stark auf einen Hauptabnehmer verlässt, spielt mit dem Feuer. Dieser

Beitrag zeigt, wie Mittelständler ihre Strukturen widerstandsfähiger machen; von

der Diversifizierung der Kundenbasis über strategische Lagerhaltung bis hin zu

digitalen Frühwarnsystemen, die Engpässe erkennen, bevor sie teuer werden.





