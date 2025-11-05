    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 25,10 auf 31,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel ist in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts am Dienstagabend optimistischer für die Margenentwicklung des Herstellers von Windkraftanlagen. Der Konsens liege bei 8 Prozent binnen der kommenden Jahre. Nun könnte eine Diskussion beginnen, ob dieses Niveau entweder früher erreicht werden könne oder aber gleich ganz zu konservativ sei./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 26,62EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:02 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ajay Patel
    Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31,90
    Kursziel alt: 25,10
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,90, was eine Steigerung von +20,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy' Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 25,10 auf 31,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel ist in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts am Dienstagabend optimistischer für die …